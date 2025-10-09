Cultura y Espectáculos > Insólito
Yanina Latorre pasa 8 horas 48 minutos en su celular y lo usa hasta para pagar la tarjeta en LAM
POR REDACCIÓN
Invitada al programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini, Yanina Latorre, la panelista estrella de LAM, se sinceró sobre su intensa relación con la tecnología. Sin embargo, ni ella misma esperaba el impactante dato que Agustín "Rada" Aristaran descubrió en su celular: la conductora pasa una asombrosa cantidad de 8 horas y 48 minutos conectada por día.
El tono de la entrevista se elevó cuando se abordó la importancia que la mediática le da a su smartphone. La conversación comenzó cuando ella hablaba de su filosofía en el aire: "Yo te discuto al aire. Igual cuando termina el programa, a mí la discusión me importa tres pitos. Yo me voy, total, no me importa nada. Hay gente que sale rumiando y al otro día se venga pero yo no. Nunca una venganza. Soy vengativa de otras cosas", aseguró.
Ante esto, el conductor le preguntó si dejaba todo anotado. "Obvio, querido. Yo no largo este teléfono por eso. Ese teléfono vale todo", fue su respuesta, dejando en claro el valor de la información que guarda.
Pergolini replicó con humor: "Si te lo agarra el FBI, ni visa nos dan. ¿Cuántas horas le dedicás al teléfono?". La panelista se mostró insegura y sincera: "Creo que muchas. ¿Dónde se mira eso? Porque yo no soy buena con eso".
En ese instante, Rada intervino y, con la venia de la dueña, accedió al dispositivo. En cuestión de segundos, el humorista dio a conocer el impactante resultado. "Una barbaridad. 8 horas 48 minutos por día", disparó, dejando al conductor sin palabras.
"¿Ocho horas por día el teléfono?", se asombró Pergolini. El dato fue mitigado levemente por Rada, quien aportó que el tiempo era "12% menos que la semana pasada".
Ante la impactante cifra, la mediática intentó justificar la dedicación: "hay cinco horas que estoy al aire y que esas cinco horas lo miro todo el tiempo. Y a la mañana trabajo con el teléfono".
Finalmente, reveló un dato picante sobre su conducta al aire en LAM: cuando un tema no le interesa en el programa, aprovecha para resolver otros asuntos. "He pagado la tarjeta de crédito cuando me aburre un tema", confesó, cerrando su participación con una nueva polémica.