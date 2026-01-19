El Gobierno nacional, a través de la ARCA, fue aceptado como querellante en la causa penal económica que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a sus máximos dirigentes, incluido su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, por la presunta retención indebida de tributos nacionales y aportes a la seguridad social que no fueron ingresados al fisco dentro de los plazos legales establecidos.

La decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante posibilita que ARCA (órgano recaudador que impulsa la investigación) intervenga formalmente en el expediente como parte querellante, con facultades para solicitar pruebas y participar activamente en el proceso judicial. El monto bajo análisis supera los $19.300 millones, según la acusación presentada.

Según la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención (es decir, recaudando tributos y aportes previsionales de empleados y terceros) pero retuvo esos fondos y no los ingresó al fisco en los plazos legalmente previstos, incurriendo en un posible delito de omisión fiscal. La causa investiga tributos nacionales y contribuciones previsionales correspondientes a períodos desde agosto de 2024 hasta diciembre de 2025.

Además de Tapia, la investigación incluye a otros miembros de la conducción de la entidad, como el tesorero Pablo Toviggino, por su rol en la administración de las obligaciones tributarias y previsionales. Con la incorporación del Gobierno como querellante, la causa podría avanzar con mayor impulso en la recopilación de pruebas y en posibles nuevos pasos procesales.