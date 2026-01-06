"Escuchame una cosita" abre su convocatoria 2026 para músicos y compositores de San Juan

El ciclo de música "Escuchame una cosita", un espacio consolidado para la escena independiente local, anunció la apertura de su convocatoria 2026 dirigida a solistas, compositores y compositoras que deseen sumarse a su programación anual. La iniciativa, curada y producida por Fabricio Montilla, se desarrolla todos los domingos a las 20 horas en el centro cultural Donata del Desierto, ubicado en calle Las Heras 444 Sur.

Un espacio para la escucha atenta y el encuentro

Más allá de ser una simple presentación musical, "Escuchame una cosita" se propone como un encuentro íntimo y de cercanía entre artistas y público. El formato privilegia una escucha atenta, alejada del bullicio de los escenarios tradicionales, creando un ambiente propicio para descubrir nuevas propuestas y profundizar en el trabajo de los creadores.

"El ciclo nace con la idea de generar un vínculo directo y genuino. No es solo un show; es compartir el proceso, la historia detrás de cada canción y conectar con un público que realmente viene a escuchar", explica Fabricio Montilla sobre la esencia del proyecto.

Cómo participar de la convocatoria

Los interesados en postularse para formar parte de la grilla 2026 deben completar un formulario online disponible de forma gratuita. El proceso de selección estará a cargo de la curaduría del ciclo, que evaluará las propuestas artísticas presentadas.

Requisitos y detalles:

Dirigido a: Solistas, compositores y compositoras (con o sin banda estable).

Géneros: Abierto a todos los estilos musicales.

Postulación: Exclusivamente a través del formulario en línea.

Enlace de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk35Zvt9aBwyCPuFq7m40LkdPyrHoWA-7151QHXteSS3Z_Pw/viewform

Lugar de las presentaciones: Donata del Desierto (Las Heras 444 Sur, San Juan).

Día y horario: Domingos, 20 horas.

Una plataforma para la cultura local

Desde sus inicios, el ciclo se ha convertido en una plataforma fundamental para visibilizar el talento emergente y consolidado de la provincia. Por sus noches han pasado numerosos artistas sanjuaninos, encontrando un espacio donde experimentar, probar nuevo material y construir comunidad con otros músicos y asistentes.

"Para muchos artistas, este ciclo es la primera puerta a un escenario serio y a un público comprometido. Es un termómetro importante de lo que se está creando en San Juan", agregó Montilla.

Cómo seguir al ciclo

Para conocer más sobre la programación, artistas confirmados y novedades, el ciclo mantiene activas sus redes sociales, donde además se comparten fragmentos de las presentaciones y se anuncia la grilla semanal.

Instagram: @escuchameunacosita