Con el objetivo de aliviar el impacto de las bajas temperaturas invernales y asegurar el acceso a un recurso esencial, el Gobierno de San Juan ha puesto en marcha un operativo especial denominado "Garrafa Hogar". Desde el próximo lunes 1 hasta el viernes 5 de septiembre, diversas localidades de la provincia recibirán la movilidad oficial que distribuirá gas envasado a precios considerablemente reducidos, ofreciendo descuentos de hasta un 40% respecto a los valores comerciales del mercado.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Contención Invernal Anticipada, impulsado por la Dirección de Defensa al Consumidor y realizado en conjunto con empresas mayoristas de gas. Su propósito principal es mitigar los efectos de las bajas temperaturas y facilitar el acceso a este recurso tan vital para las familias, especialmente para aquellas de los sectores más vulnerables.

Durante esta semana, el operativo Garrafa Hogar llegará específicamente a los departamentos de Angaco, Caucete, San Martín y Ullum. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a un precio de $15.000, mientras que las de 15 kg tendrán un costo de $25.000. Es importante destacar que la adquisición se realizará exclusivamente mediante el sistema de "garrafa vacía por llena", y los envases deberán encontrarse en buenas condiciones para su recarga. Se recuerda a los beneficiarios la importancia de revisar la integridad de sus garrafas antes de acercarse a los puntos de distribución.

A continuación, se detalla el cronograma de distribución en los diferentes departamentos: