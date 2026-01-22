Flor Vigna sobre Luciano Castro: "Es el b... más grande de Argentina"

En medio de la promoción de sus próximos lanzamientos musicales, Flor Vigna realizó un vivo en TikTok donde se refirió a la situación sentimental de su ex pareja, Luciano Castro, quien atraviesa una crisis con Griselda Siciliani. La artista aprovechó el contexto del escándalo por supuesta infidelidad para lanzar duras críticas tras el uso de la palabra "guapa" en sus videos.

Al explicar el origen de su nuevo material, Vigna declaró: "Esta canción no era un tema en específico para hablar del susodicho (Luciano Castro), pero el chabón puso 'guapa' y se convirtió en el b... más grande de Argentina últimamente. Entonces, parecía que estaba escrita para él".

Vigna detalló el contenido de sus letras, como "Que baja está la vara" y "Mambos que tengo", aclarando que refieren a experiencias previas de su soltería. Según especificó la cantante: "Si se fijan la letras, habla de 'chamuyos de fantasmas', yo cuando estaba soltera, dos chicos me ghostearon (desaparecieron), es por eso. Cuando digo 'princesos en rebaja' es que cuando caes vos con un vinito y le pedís que la próxima traiga él algo".

No obstante, sus declaraciones mediáticas se sumaron a un video publicado días atrás donde afirmó sobre Castro: "Me decía que si lo dejaba se mataba y al final nos cuerneó a mí y a todas".

El conflicto surge tras revelarse detalles de un presunto engaño de Castro a Siciliani durante un viaje a España. Mientras Sabrina Rojas manifestó sobre el denominado "Guapagate" que "estoy tratando de desintoxicarme", los protagonistas del romance actual han evitado responder directamente a Vigna. Sin embargo, trascendió que la pareja estaría separada y el actor se encontraría en un estado de profunda angustia, habiendo expresado: "Perdí al amor de mi vida".