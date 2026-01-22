FundaME, la reconocida fundación que brinda asistencia y contención a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia en San Juan, lanzó su campaña anual de donaciones. La iniciativa busca garantizar la atención diaria de los pequeños pacientes en el Hospital Rawson.

Romina Andina, secretaria administrativa de FundaME, explicó que la fundación acompaña a los chicos todos los días de lunes a viernes, tanto en el primer piso como en el tercer piso del hospital. “Subimos a las salas para asistir a los pacientes internados y también recibimos a los niños en nuestra casita, donde les ofrecemos desayunos y golosinas luego de sus estudios médicos”, detalló.

Entre los elementos más necesarios para esta campaña, Andina destacó: agua mineral en botellitas de medio litro, artículos de higiene como papel higiénico y servilletas, alimentos para el desayuno (té, azúcar, galletitas de miel) y golosinas.

Respecto a cómo colaborar, la representante de FundaME remarcó: “Quienes no puedan trasladarse pueden comunicarse con nosotros y coordinaremos para que un voluntario pase a retirar las donaciones en su domicilio”.

Los interesados en colaborar pueden acercar sus donaciones a la casita de la fundación, ubicada en la entrada del Hospital Rawson, o a la casa sede de FundaME en Avenida Sarmiento 1347 Este. Los horarios son de lunes a jueves de 8:30 a 11:30 y los miércoles también de 17:00 a 20:00.

La solidaridad de todos los sanjuaninos es clave para que FundaME pueda continuar su labor diaria. Cada aporte, por pequeño que sea, permite brindar contención, acompañamiento y esperanza a los niños y adolescentes que enfrentan el cáncer y la hemofilia.