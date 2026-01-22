En menos de 24 horas, el Gobierno registró la renuncia de cuatro funcionarios clave, entre ellos los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (Sofsa) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore, así como el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía anunció que Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, mientras que Fabián González fue designado al frente de Trenes Argentinos Infraestructura. Según fuentes oficiales, las renuncias forman parte de una renovación de la gestión ferroviaria y fueron gestionadas por Carlos Frugoni, nuevo secretario coordinador de Infraestructura.

Publicidad

En cuanto a la UIF, Starc presentó su renuncia por “motivos personales” y será reemplazado por Ernesto Gaspari, quien responde al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. El organismo continuará sus funciones con normalidad, según señalaron fuentes oficiales.

Desde la Casa Rosada aclararon que estas salidas no representan una crisis de gestión, sino que corresponden a decisiones estratégicas de renovación y ajustes en áreas clave. Las autoridades destacaron que el gabinete sigue funcionando según los planes de la presidencia.