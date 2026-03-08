La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó en el circuito de Melbourne con el Gran Premio de Australia, donde el argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 14 tras una carrera marcada por una penalidad en los primeros giros. La victoria quedó en manos de George Russell, quien encabezó el 1-2 de Mercedes, seguido por su compañero Kimi Antonelli. El podio lo completó Charles Leclerc con Ferrari.

En la largada, Colapinto protagonizó una maniobra para evitar al Racing Bulls de Liam Lawson, que quedó detenido en la salida. El piloto argentino logró esquivarlo y continuar en carrera, aunque la maniobra quedó bajo revisión de los comisarios.

En las primeras vueltas, el argentino logró avanzar algunas posiciones, pero luego recibió una sanción que lo obligó a cumplir un stop and go en boxes. Tras cumplir la penalidad, volvió a pista en el último lugar y comenzó a recuperar terreno.

Durante el desarrollo de la competencia, Colapinto mantuvo un ritmo constante con el Alpine y llegó a completar más de 40 vueltas con el mismo juego de neumáticos. En la segunda mitad de la carrera protagonizó una disputa directa con Carlos Sainz por el 14° lugar, mientras su compañero de equipo Pierre Gasly luchaba por ingresar en la zona de puntos.

A diez vueltas del final, el equipo decidió llamar al argentino a boxes para colocar neumáticos blandos con el objetivo de asegurar la posición en el tramo decisivo. Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el puesto 14, mientras que Gasly terminó 10° y sumó el primer punto de la temporada para Alpine.

En la parte alta de la clasificación, Mercedes marcó el ritmo desde la mitad de la competencia. Russell tomó el liderazgo y se mantuvo al frente hasta el final, seguido por Antonelli. Detrás se ubicaron los Ferrari de Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Lando Norris terminó quinto.

La carrera también tuvo varios abandonos y momentos de neutralización con Virtual Safety Car, lo que generó movimientos en la estrategia de los equipos. Entre las remontadas se destacó la de Max Verstappen, que largó desde el puesto 20 y finalizó sexto tras avanzar durante la competencia.

Con este resultado, la Fórmula 1 puso en marcha la temporada 2026. El calendario continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de China, que se disputará en el circuito de Shanghai.

Posiciones finales