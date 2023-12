El gobierno que encabeza Marcelo Orrego definió cumplir con la paritaria vigente y brindar un aumento salarial para los estatales del 12,8%, cifra de incremento de precios de noviembre que precisó el Indec. Ante esto, se abrió el interrogante de que harán los municipios del Gran San Juan, exceptuando Rawson, y tras un relevamiento de DIARIO HUARPE queda a la vista que dos ya definieron y los otros aún no.

En Capital, la flamante intendente Susana Laciar expresó que “es una situación muy compleja con la que nos encontramos, con fondos muy limitados que nos dejó la gestión anterior, decidimos seguir la línea de la Provincia y cumplir con el aumento del 12,8% que cubriremos con fondos propios”.

La comuna de Chimbas decidió que acompañará la decisión de la Provincia e incrementará los salarios de los empleados municipales de planta permanente en un 12,8%. La recién electa intendente, Daniela Rodríguez, afirmó que “en el municipio tenemos recursos propios para hacerle frente al aumento luego de que se conociera la inflación de noviembre y los vamos a utilizar”.

En el caso de Rivadavia, la decisión aún no está tomada y las autoridades departamentales le dijeron a este medio que “aún no hay nada” sobre el asunto. Desde la comuna que desde la semana pasada ya gestiona Sergio Miodowsky, indicaron que todavía se están "acomodando” y que por ello darán una confirmación o no del aumento en los próximos días.

En Santa Lucía decidieron “no hacer comentarios” ante la consulta de si pagarán el 12,8% de aumento como en la Provincia, pero sí aclararon que, la comuna que dirige Juan José Orrego, están evaluando y estudiando los pasos a seguir.

La distinción de a quiénes se lo pagarán corre para todos las comunas del Gran San Juan porque también deben definir si el aumento es solo para el personal de planta permanente, contratados y, en el caso de que tengan, becarios ya que por cuestiones legales son todos distintos. Incluso hubo casos en que a los trabajadores de planta permanente se les trasladó todo el incremento y a contratados o becarios un porcentaje menor.

En Rawson, el análisis es distinto al resto porque ellos se atañen al Consejo del Salario nacional y este parámetro hace que las negociaciones sean totalmente distintas al del resto de los municipios. De igual modo está planificada una reunión con los representantes gremiales, ya que la gestión que inició Carlos Munisaga detectó que los sueldos estaban muy atrasados debido a que el municipio funcionó este año con el presupuesto del 2022.

Dato

El Indec informó que la inflación fue del 12,8% durante el mes de noviembre y acumula un 160,9% en los últimos 12 meses.