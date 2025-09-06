El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha vuelto a poner en el ojo de la tormenta al abogado Franco Bindi, quien es señalado como la pareja de la diputada Marcela Pagano, por su presunta participación en la filtración de audios de funcionarios clave del Ejecutivo, como Diego Spagnuolo y Karina Milei. Esta nueva arremetida de Francos se produce luego de una entrevista a Gisella Robles, quien se presenta como expareja y socia de Bindi, y asegura "no tener dudas de que participó" en el esquema de grabaciones filtradas. El Gobierno ya había denunciado este hecho ante la Justicia como una “operación de inteligencia ilegal”.

Francos no escatimó en detalles al expresar su "sorpresa" y subrayó que Bindi "tiene vínculos con ‘agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo’". Estas declaraciones del ministro coordinador intensifican la polémica y elevan el tono de la acusación, enmarcando el hecho en una trama de inteligencia política.

Publicidad

La diputada Marcela Pagano no tardó en responder con vehemencia, desestimando las acusaciones y tildándolas de "lo mejor que tienen en nuestra contra". En un tono crítico, comparó la situación con un "drama pasional" y llamó a Gisella Robles una "psicópata al mejor estilo bebé Reno". Además, la legisladora fue más allá y apuntó directamente contra el Gobierno, cuestionando si lo que buscan es la salida de Santiago Caputo de la SIDE y sugiriendo una "opereta" relacionada con la "caja de los fondos reservados", mencionando a José Luis Vila, a quien identificó como el jefe de asesores de Francos, y a Armelino.

Por su parte, Franco Bindi también utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente las afirmaciones de Robles, declarando: "JAMÁS fue mi pareja". Coincidiendo con Pagano, calificó a Robles de "psicópata al mejor estilo Bebé Reno" y afirmó no hablar con ella hace años por decisión propia.

Publicidad

Cabe recordar que la denuncia judicial formal sobre esta presunta "operación de inteligencia ilegal" fue presentada por el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, y está radicada en el juzgado federal N.º 10. En el escrito judicial, se describe la maniobra como un "ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia", calificándola como una "operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520". Este escándalo se da en un contexto de importantes desafíos para el Gobierno y de cara a futuras elecciones, incluyendo las "Elecciones 2025".