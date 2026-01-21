Impacto en San Juan: así escondieron 64 kilos de cocaína entre fruta; el camionero sigue prófugo

Gendarmería Nacional difundió imágenes impactantes del operativo que terminó con una de las mayores incautaciones de droga en la provincia. El camionero que transportó el cargamento desde el norte del país sigue prófugo, mientras la Justicia Federal profundiza la investigación.

Tras el histórico hallazgo de más de 60 kilos de cocaína oculta en un cargamento de bananas el pasado sábado, Gendarmería Nacional publicó nuevas fotografías que detallan la magnitud del procedimiento. Las imágenes, que se suman a las ya difundidas por Tiempo de San Juan, muestran a los efectivos junto a la droga incautada, dispuesta en el piso, y el interior del camión utilizado para el transporte ilícito.

El caso, considerado el segundo más importante por volumen en la historia de la provincia, comenzó cuando un camionero proveniente del norte argentino llegó a San Juan con un cargamento de bananas con destino a Mendoza. Sin embargo, la falta de documentación para transportar mercadería refrigerada lo obligó a desviarse a un galpón en Villa Krause, donde se desencadenó el hallazgo fortuito.

Cómo se descubrió el cargamento y la "maniobra sospechosa"

La trama se destapó en el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras de Rawson. Allí, un camionero local notó un comportamiento extraño en el conductor norteño. Este último le entregó un bulto pidiéndole que lo transportara en su cabina hasta Mendoza, para luego retirarse del lugar abruptamente.

La actitud generó sospechas, y el transportista sanjuanino dio aviso a su empleador y a la Policía. Al revisar el paquete, las autoridades encontraron los primeros 14 ladrillos de cocaína. Este descubrimiento inicial activó un amplio operativo conjunto entre la División Drogas Ilegales de la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional, que se extendió entre el viernes y el sábado.

El efecto del despliegue fue inmediato. Un estibador que trabajaba en el mercado se presentó ante Gendarmería y entregó voluntariamente otro bulto que contenía 20 ladrillos más de cocaína, afirmando que el chofer prófugo se lo había encargado. Esta declaración permitió realizar allanamientos en viviendas de trabajadores eventuales del mercado, donde se hallaron más paquetes con la sustancia. En total, la suma de todos los procedimientos arrojó un secuestro de aproximadamente 64 kilos de cocaína.

El camionero prófugo y la investigación en curso

Mientras las fuerzas de seguridad completan el rastrillaje de la droga, el foco principal está puesto en la búsqueda del camionero que ingresó el cargamento a la provincia. Identificado plenamente por los investigadores como oriundo de Salta o Jujuy, el individuo continúa prófugo, y la Justicia Federal ha intensificado su búsqueda a nivel nacional.

La causa está a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, con intervención del juez Leopoldo Rago Gallo. El magistrado ya dictó la orden de captura para el transportista y el secuestro del vehículo utilizado. Hasta el momento, habría al menos una persona demorada en el caso, identificada como el camionero sanjuanino que dio la primera alerta.