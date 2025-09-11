La jueza Julieta Makintach fue formalmente imputada por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. Estas acusaciones se desprenden de la investigación vinculada a la filmación de un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

El expediente está bajo la responsabilidad de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes presentaron un escrito de 42 páginas donde sostienen que hay pruebas suficientes para imputar a la jueza por los delitos mencionados. En dicho documento se afirma: “De las heterogéneas evidencias recabadas en la investigación preliminar, surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada”.

Los fiscales indicaron que Makintach aceptó una propuesta comercial presentada por María Lía Vidal Alemán, “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos”. El proyecto audiovisual incluía también la participación de Juan Manuel D’Emilio como productor, mientras que la jueza debía garantizar aspectos claves dentro del Tribunal.

La imputación detalla que la magistrada se comprometió a “habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo”.

El análisis de las cámaras de seguridad junto con testimonios permitió reconstruir la relación de la jueza con la producción audiovisual titulada “Justicia Divina”. A partir de estos elementos, los fiscales solicitaron que se inicie un juicio político contra Makintach y se avance en su desafuero, paso necesario para convocarla a indagatoria en el marco de la causa penal.

El escándalo comenzó cuando el tribunal decidió apartar a Makintach tras aceptar la recusación presentada por la fiscalía. La polémica estalló luego de que se revelara que se estaba grabando un documental durante las audiencias del juicio por la muerte de Maradona. Inicialmente Makintach se resistió a ser apartada, pero finalmente debió hacerlo luego de que el fiscal Patricio Ferrari exhibiera el tráiler de “Justicia Divina”, donde la jueza aparece como protagonista.

El tráiler, titulado “Justicia Divina. La jueza detrás de D10S”, muestra en menos de dos minutos una serie de imágenes sobre la muerte de Maradona, el fervor de sus seguidores, y testimonios de acusaciones y defensas, siempre con Makintach al inicio y al final como figura central.