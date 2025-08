Desde hace cinco años, cada lluvia o problema transforma al barrio jachallero Orión 2 en un laberinto de agua estancada. Las casas se inundan, las calles se vuelven intransitables y los vecinos pierden muebles y calidad de vida. Pero ahora, por primera vez, hay una solución en marcha. Así lo confirmó Lucas Sosa, secretario de Infraestructura de Jáchal, quien aseguró que ya se está trabajando en una salida concreta para frenar el avance del agua. El eje de la propuesta es un desagüe que permita liberar el punto crítico del barrio, donde el agua queda atrapada sin escurrir.

“El reclamo que hicieron los vecinos es tal y como lo plantean. El problema del barrio es de la época en la que se planificó. No se tuvo en cuenta el desagüe de uno de los puntos del mismo, porque no tiene hacia dónde salir”, reconoció el funcionario a DIARIO HUARPE. El agua que baja desde las calles colapsa el sistema de cunetas y termina acumulándose en un sector sin pendiente. “Cuando hay una lluvia intensa y el agua no puede ser escurrida por el sistema normal, empieza a acumularse, tapa el nivel del cordón, la vereda, y lamentablemente ha entrado en las casas”, agregó.

El episodio más reciente ocurrió por el desborde de un canal de Hidráulica, lo que agravó aún más la situación. “No es la primera vez. Cada temporada estival o cada evento como ese canal desbordado, se les produce esta acumulación de agua. Es por falta de un desagüe”, explicó Sosa. Aunque la responsabilidad inicial corresponde al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que construyó el barrio, el municipio decidió intervenir.

“La alternativa más sencilla, económica y rápida es poder hacer un desagüe a través de un terreno privado. Ya tenemos la voluntad de palabra del propietario, pero hay que firmar un documento para resguardar a las partes”, detalló el secretario. Una vez formalizado ese permiso, el municipio avanzará en las obras, aunque también deberán coordinar con otros entes. “Si el tratamiento del agua le corresponde a otra jurisdicción, hay que ponernos de acuerdo en la colaboración y luego en el mantenimiento, porque si no, volveremos al mismo problema”.

Sosa admitió que el proceso lleva tiempo, pero afirmó que se está avanzando. “Estamos haciendo todo el procedimiento legal y técnico. Primero la documentación para intervenir, luego definir si es potestad municipal, y finalmente poder mantener la obra a largo plazo”, indicó. También reveló que la solución debe ser validada por especialistas: “Tenemos algunas limitaciones técnicas, por eso siempre consultamos a quienes más saben, como Hidráulica”.

La raíz del problema, explicó, está en el diseño original del barrio. “Cuando se entregó, ya saltaron algunos vicios constructivos. La empresa que hizo la obra no estuvo a la altura, ni en la calidad de construcción ni en la planificación. No tuvieron en cuenta las pendientes ni la necesidad de estos desagües”, remarcó.

La palabra del intendente

Matías Espejo, intendente de Jáchal, también se refirió al tema y distribuyó responsabilidades: “El desborde se dio por el no retiro de la monda del canal, responsabilidad de Hidráulica. El municipio se está haciendo cargo de ese y varios problemas más que corresponden a otras instituciones”. Además, confirmó que están revisando la situación de Orión 2 y de otros barrios: “La planificación de ese barrio, construido por el IPV, fue aprobada hace más de cinco años. De todas maneras, estamos realizando el estudio de este y otros barrios con similares problemas, como la falta de drenajes”.

Desde el municipio agradecieron que el reclamo vecinal haya llegado a los medios. “Agradezco que estén a la vanguardia de las necesidades de la gente. Nosotros estamos con recursos muy escasos, pero entendemos la urgencia y vamos a encontrar un camino de solución”, concluyó Sosa.

En Orión 2, viven 90 familias. A solo dos kilómetros del centro de Jáchal, siguen esperando que su casa deje de parecer un bote cada vez que llueve. Ahora, al menos, hay una promesa formal y un plan en marcha. La lluvia seguirá cayendo, pero la diferencia —si todo sale bien— será que el agua, esta vez, tendrá por dónde irse.