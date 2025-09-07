Luego de varios días de incertidumbre, el presidente Javier Milei resolvió que se trasladará este domingo al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata. La decisión fue comunicada a su entorno íntimo y confirmada por fuentes oficiales a minutos de finalizar la votación en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Estado arribará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un traslado terrestre desde la Residencia de Olivos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que llegarán cerca de las 20, instantes antes de la difusión de los primeros resultados.

La presencia del mandatario no estaba asegurada hasta último momento, en medio de versiones cruzadas sobre las motivaciones de su indefinición. Si bien en la Casa Rosada lo atribuyeron a la intención de no concentrar la atención únicamente en La Plata, la lectura política en el entorno libertario reconocía un escenario adverso en las elecciones bonaerenses.

En las horas previas, ministros y referentes del espacio habían sido convocados al búnker, entre ellos Mario Lugones (Salud) y Sebastián Amerio (Justicia). También llegaron temprano asesores cercanos como Santiago Caputo, el camarógrafo Santiago Oría y el influencer Iñaki Gutiérrez.

Milei se involucró activamente en la campaña bonaerense, con participación en actos clave: el Congreso provincial en el Vonharv, el lanzamiento en el Estadio Atenas de La Plata, la presentación en Villa Celina y el cierre en Moreno.