Nicolás Maduro fue presentado este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde comenzó formalmente el juicio en su contra por narcoterrorismo, en una causa que investiga su presunta participación en una red internacional de tráfico de drogas y armas. Durante la audiencia inicial, el líder chavista se declaró “no culpable” de los cuatro cargos que enfrenta en la Justicia estadounidense.

El proceso es conducido por el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien encabeza el tribunal que analiza la acusación de que Maduro habría coordinado una estructura criminal transnacional dedicada al envío de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos, con vínculos con organizaciones como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.

Durante su intervención ante el juez, Maduro sostuvo: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, y reiteró su inocencia frente a los cargos. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo, por lo que el acusado permanecerá detenido en una cárcel federal de Brooklyn hasta entonces.

El abogado defensor, Barry Pollack, informó ante el tribunal que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante, según consignó la agencia EFE.

El traslado de Maduro comenzó cerca de las 9 de la mañana desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde había sido alojado el sábado tras la intervención estadounidense en Venezuela. El operativo incluyó un breve recorrido en camioneta, un traslado en helicóptero y un último tramo en vehículo blindado hasta el tribunal federal de Manhattan, bajo estrictas medidas de seguridad.

Las calles aledañas al edificio judicial permanecieron cortadas, mientras que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían pasado el fin de semana en una prisión federal de máxima seguridad, destinada a detenidos por causas de alta complejidad penal.

Maduro enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas en apoyo de actividades criminales. Las penas previstas van desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua, y podrían acumularse en caso de condena.

Las acusaciones, presentadas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que el líder chavista habría encabezado durante años el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización criminal enquistada en sectores del Estado y las Fuerzas Armadas venezolanas, cuya existencia es negada por el chavismo y puesta en duda por algunos especialistas.

En paralelo, Cilia Flores enfrenta cargos por presunto apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, de acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa estadounidense.