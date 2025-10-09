Semanas atrás, Julieta Poggio abrió las puertas de su departamento remodelado, mostrando las modificaciones que realizó. La influencer recorrió cada rincón de su casa, dejando "boquiabiertos a sus seguidores".

Poggio destacó que su parte favorita era la cocina, porque quedó "súper aesthetic y femenina", y además, sorprendió a sus seguidores con un "increíble vestidor". Sin embargo, el detalle que más llamó la atención y no pasó desapercibido en redes sociales fue "el inodoro negro que eligió para su baño privado". El color del accesorio fue notable, ya que en la mayoría de las casas los inodoros suelen ser blancos o de tonos claros.

El valor exorbitante del inodoro fue revelado en el programa Lape Club Social (América) por la panelista Paula Varela. Varela comentó: "Lo buscamos con la producción. Para vos que estás en tu casa y mirás tu inodoro y mirás el de Julieta Poggio, mirá cuánto pagó por el trono este".

Varela reveló que el inodoro cuesta $3.507.282 pesos, aunque actualmente se encuentra con un 32% de descuento, quedando en $2.409.282 pesos. La fuente indica que esta cifra es impactante, considerando que un inodoro estándar de buena calidad suele costar entre $50.000 y $300.000 pesos, dependiendo del diseño y la marca.

La panelista leyó las características del costoso artículo, destacando que posee un "asiento con cierre suave" y un sistema soft close diseñado para "evitar golpes y ruidos". También se informó que es de "fácil instalación", "se cierra solo" y su descarga es económica, "entre tres y cuatro litros". El inodoro fue calificado como "maravilloso".

El inodoro de Julieta Poggio.