Axel Kicillof criticó al presidente Javier Milei durante la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Pila. En su discurso, el Gobernador Bonaerense diferenció la política de ajuste del Gobierno nacional con las obras de infraestructura, educación y salud que su gestión promueve en la provincia. El mandatario provincial afirmó que la reciente votación en las urnas evidenció un rechazo al ajuste y la represión, y reafirmó su compromiso con el modelo de estado presente, en oposición a las políticas de reducción de fondos y abandono que, según él, propone la administración central.

En su intervención, Kicillof subrayó el rol de la provincia de Buenos Aires en la mejora de la calidad de vida de sus residentes, destacando la entrega constante de viviendas, el avance en la obra pública y el fortalecimiento del sistema de atención médica. Además, manifestó que "Nunca paramos de entregar viviendas, inaugurar obras de asfalto, construir escuelas o, como hoy, fortalecer el sistema de salud".

Publicidad

El líder provincial cuestionó las medidas del Gobierno nacional en materia sanitaria. "Mientras se veta la ley que sostiene la atención en hospitales como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que también ayudará a descomprimir la demanda del hospital local", señaló.

En un claro mensaje dirigido al presidente, Kicillof sostuvo que "el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública". El gobernador agregó que en su provincia se trabaja "en el sentido contrario al de Nación: no por marketing, sino por convicción y decisión política, cumpliendo nuestro mandato con el pueblo".