La banda de reos con salidas transitorias estaba sospechada de otros hechos

La banda de cuatro delincuentes que fue detenida tras intentar cometer varios escruches y protagonizar una intensa persecución policial que terminó en Concepción, estaba bajo sospecha por otros hechos similares a los ocurridos durante la mañana de este lunes.

Según confirmaron fuentes de la investigación, los sujetos recorrieron al menos tres viviendas antes de huir de la Policía de San Juan. Dos de los detenidos cumplían condena en el Servicio Penitenciario Provincial y gozaban del beneficio de salidas transitorias, otorgadas por la Justicia de Ejecución Penal.

Publicidad

La gran cantidad de elementos que llevaban los detenidos en el auto que huyeron.

Se trata de Jonatan Gabriel Muñoz Olivera y Leonardo Nahuel Heredia, quienes tenían autorizaciones para salir del penal sin un control efectivo sobre sus actividades. Muñoz Olivera tenía salidas los lunes y miércoles, de 7 a 21 horas, con el supuesto fin de visitar a su familia en el barrio San Francisco, en Chimbas. En tanto, Heredia contaba con salidas los lunes en el mismo horario para concurrir al barrio Santa Lucía Norte. De acuerdo a la pesquisa, ambos habrían utilizado esas franquicias para cometer ilícitos.

Los otros integrantes de la banda fueron identificados como Mauricio Javier Firmapaz, de 47 años, quien no registra antecedentes penales, y Renzo Fernando Galleguillo, de 26, con prontuario por robos agravados. La hipótesis que manejan los investigadores es que los sujetos en libertad realizaban tareas de inteligencia para luego, los días en que los internos salían del penal daban los golpes.

Publicidad

Las denuncias por los intentos de escruche fueron radicadas en Comisaría 28°, jurisdicción donde ocurrieron los hechos. El raid delictivo comenzó cerca de las 8.30 de la mañana en calle Santa María de Oro, antes de Arenales, en el barrio Foeva de Rivadavia. Allí, los delincuentes fueron sorprendidos por la propietaria de una vivienda cuando forzaban una puerta trasera.

Los elementos clave para abrir puertas y ventanas de viviendas, una barreta y un destornillador de gran porte para hacer palanca.

Posteriormente ingresaron a otras dos casas, una de ellas por el techo, pero debieron escapar en todos los casos. Un testigo alertó al 911 y aportó datos clave al observar cómo los sospechosos subían a un Peugeot 206 bordó, en el que huyeron hasta ser interceptados tras un operativo cerrojo montado en avenida Circunvalación, entre Tucumán y Rawson.

Publicidad

El auto que esperaba a los ladrones y en el cual huyeron.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una mochila con guantes, cuelleras para cubrir el rostro, una barreta, un destornillador de gran tamaño, prendas de vestir para cambiarse y los salvoconductos que acreditaban las salidas transitorias.

Varios pares de guantes que utilizaban para no dejar huellas dactilares.

Todo lo actuado fue trasladado a Comisaría 28°, donde se concentran las denuncias. El caso volvió a poner en discusión el sistema de salidas transitorias, una situación que genera malestar en sectores policiales, desde donde, en off por temor a una sanción, manifestaron el descontento con quienes otorgan el beneficio a personas que claramente no están en condiciones de volver a la libertad porque en su mayoría salen a delinquir y los efectivos de las diferentes comisarías son quienes deben enfrentar a delincuentes que, pese a estar condenados, recuperan temporalmente la libertad y reinciden en el delito.