Con el fin de calmas las aguas turbulentas y cargadas de conflictos internos en el club puyutano, el presidente de Sportivo Desamparados, Martín Sassul, salió a calmar las aguas por la polémica renuncia de su vicepresidente y el secretario de la comisión directiva. Durante una conferencia de prensa, posterior a la jornada de entrenamiento de pretemporada del plantel, Sassul declaró que el club “no está en acefalía” y brindó un contundente mensaje sobre el presente y el futuro de Sportivo para este 2026.

En primer término, el presidente se refirió a las renuncias de los miembros de la comisión: “Fue una sorpresa. El club se hace de lunes a lunes. Por ahí las formas no fueron las mejores. No se nos comunicó a la comisión antes esta idea de renunciar”. Además, tuvo palabras de agradecimiento para bajar el nivel de confrontación con Raúl Sánchez: “la experiencia que aportó y cómo manejó el club en el momento que le tocó estar presidiendo. Desearle lo mejor en lo que decida hacer. El club sigue conformado igual, con los que ya estábamos”. Además, explicó que en las próximas semanas se realizará una reunión de comisión directiva para cubrir los cargos vacantes: “El vicepresidente se va a suplantar por un vocal, como marca el estatuto”.

El presidente de Sportivo, en diálogo con Tiempo de San Juan, no se quedó callado ante las críticas y rumores que se generaron en redes sociales y que golpeaban la imagen pública de la comisión directiva, afirmando que hay una “acefalía institucional” dentro del club: “Me sorprende la idea maliciosa de decir que el club quedó acéfalo, porque no es así. Mis vacaciones estaban programadas desde el año pasado y quedaba a cargo Héctor Rodríguez, que era el secretario general. Por cuestiones operativas dejamos a cargo a una persona que está siempre en el club y se hizo cargo”. Además, no dejó dudas: “No hay acefalía, no existe eso en Desamparados. Está todo ordenado y bajo estatuto, que es bastante recto y correcto”.

Raúl Sánchez anunciando su renuncia como vicepresidente, mediante WhattsApp hace una semana.

En el plano deportivo, Sassul habló también sobre las recientes incorporaciones al equipo que dirige actualmente Mauricio Del Cero: “Hay un compromiso de todo el cuerpo técnico y de los jugadores que quisieron llegar a Sportivo Desamparados. Estoy muy contento y con muchas ganas de encarar los desafíos de este año, tanto a nivel futbolístico como institucional”.

Siguiendo su argumentación, el dirigente expresó: “Este año queremos encarar los campeonatos que nos toque participar. Hemos armado un equipo competitivo, de mucha jerarquía en el fútbol sanjuanino. Cuando asumimos, el club estaba fuera de los puestos de clasificación y lo llevamos a clasificar. Eso fue un esfuerzo de todos y de merecer. El 14 arrancamos el torneo local, que es uno de nuestros objetivos”.

Cuestionamientos de ex-dirigentes por redes sociales.

Por último, ratificó el rumbo de la institución desde que fijó la comisión directiva desde que asumieron la conducción del club en agosto pasado: “Desamparados tiene que ascender, tiene que estar en una categoría superior. Hoy el club está bien, al día con los sueldos, con obras, y queremos apuntar de lleno al ascenso”, aseguró.