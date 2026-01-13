Un hombre de 34 años, identificado como Flores, fue detenido en el barrio UPCN, en el departamento Rawson, cuando intentaba sustraer un Volkswagen Gol color gris que se encontraba estacionado en la vía pública.

El hecho fue advertido por la esposa del propietario del vehículo, un hombre de 48 años, quien observó a un sujeto forzando la puerta del automóvil y dio aviso inmediato a su pareja. Ante la situación, el dueño salió al exterior y logró reducir al sospechoso hasta la llegada de la Policía.

Minutos más tarde, efectivos de la Subcomisaría Ansilta arribaron al lugar y procedieron a la aprehensión de Flores, quien quedó a disposición de la Justicia.

Intervino el Ayudante Fiscal Dr. Tomás García, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa, quedando el acusado bajo jurisdicción del Juzgado de Flagrancia.

El vehículo fue asegurado por el personal policial y será sometido a pericias técnicas para determinar los daños ocasionados durante el intento de robo.