En vistas a las elecciones para la renovación de autoridades de la seccional San Juan del UPCN, el actual secretario de Seguridad Social y candidato para competir con lista propia, Alejandro Savoca, detalló a DIARIO HUARPE un plan de acción para articular alianzas con distintos sectores para contar con apoyo y aspirar a la conducción del gremio.

Junto a dirigentes de la Cámara de Comercio de San Juan, el candidato presentó varias propuestas con el fin de conseguir apoyo institucional para su campaña.

Dentro de su esquema de propuestas, está diseñando su plataforma de campaña y entre ellas se encuentra la de darle una mayor facilidad a los afiliados ofreciendo un nuevo sistema de compras y financiación. Entre las medidas de acción están la creación de una tarjeta de crédito propia, la implementación de una billetera virtual y un plan de financiación de bajo costo que funcione durante todo el año. “Proponemos para nuestros afiliados que puedan acercarse a aquello que necesitan en distintas épocas del año. Todo está pensado en las inquietudes que van surgiendo de nuestro sector”, dijo Savoca a este medio.

Publicidad

Para que este proyecto político se materialice, será necesario que UPCN pueda celebrar un convenio con la Cámara de Comercio de San Juan. Por tal motivo, Savoca le elevó esta propuesta al presidente de la cámara empresarial, Hermes Rodríguez, con el fin de sentar las bases para una futura alianza entre ambas instituciones.

“La verdad que hemos sido muy bien recibidos. Coincidimos en que es necesario colaborar para que, no solo nuestros afiliados, sino que en este caso, el comercio en general sea también beneficiado”, expresó Savoca luego del encuentro que mantuvo con los dirigentes empresariales.

Publicidad

Alejandro Savoca es actual secretario miembro de la mesa directiva de UPCN que disputa el liderazgo a Pepe Villa para las próximas elecciones sindicales, aun sin fecha estipulada para este año.

Además, el dirigente gremial opinó sobre la situación general de los empleados públicos y las inquietudes que le plantean en general al gremio. Entre las demandas, dijo: “uno de los de los principales problemas es el salario, que está por debajo del nivel de pobreza, sabemos que para para todos nuestros afiliados es realmente difícil no llegar al fin de mes, tampoco, a los primeros 15 días del mes”. Agregó: “otra de las problemáticas que tenemos es de la salud, que tienen que afrontar un gasto excesivo que muchas veces no pueden costear”, indicó Savoca.

El dirigente, que aspira a conducir la filial provincial de UPCN, explicó las motivaciones de competir en estas próximas elecciones "Esto comenzó con la necesidad de un grupo de afiliados al gremio de ser escuchado, que sea atendido y creemos que, este sindicato está destinado a ser el más grande de la provincia, tenga una estructura para ayudar y atender las necesidades de todos los afiliados”, señaló Savoca sobre su propósito.

Publicidad

Sin embargo, no será una campaña fácil, porque en la otra lista, está Pepe Villa, actual secretario general que también tiene un gran peso y volumen político dentro del gremio. Al respecto, su colega comentó: “incomoda que del otro lado este Pepe Villa, sin duda un dirigente histórico ha hecho que el sindicato sea lo que es hoy. Nunca dudamos de la capacidad de del secretario general, para nada. Al contrario, sabemos que es un momento difícil, pero es un momento de renovación que necesitamos”, afirmó el dirigente.

Savoca sostiene un discurso centrado en la idea de la renovación y alternancia dentro del gremio estatal con el mayor número de afiliados que tiene la provincia. Hasta el momento, falta todavía definirse el cronograma electoral, pero el solo hecho de que ya se confirme públicamente una lista opositora introduce un dato político relevante para la vida institucional del gremio. UPCN San Juan comienza a transitar un proceso interno que promete debate, posicionamientos y una disputa abierta por la conducción del sindicato en 2026.

El secretario general, por su parte, se había pronunciado ante este medio hace unos días sobre el escenario de una interna, opinando que: “la competencia está garantizada por la democracia sindical. Savoca tiene todo el derecho de formar una lista y postularse, estamos en democracia”, afirmó Pepe Villa.