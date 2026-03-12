"La casa tenía ratas": Mickey Rourke rompió el silencio tras el desalojo

Mickey Rourke, el excéntrico actor de 73 años recordado por Sin City y su paso por Gran Hermano británico, atraviesa un crítico momento tras ser desalojado de su vivienda en Drexel Avenue. Según documentos judiciales publicados por la revista People, el actor ya había sido intimado en diciembre a pagar 59.100 dólares de deuda.

Finalmente, el 9 de marzo, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictó una sentencia "por defecto" en favor del propietario Eric T. Goldie, dado que el nominado al Oscar no presentó defensa dentro del tiempo requerido. Actualmente, el artista, cuya fortuna de años de éxito se le escurrió entre las manos por malos negocios, debió trasladar sus pertenencias a un hotel tras perder el derecho legal sobre la propiedad.

Publicidad

A través de un comunicado enviado a Page Six, el protagonista de Nueve semanas y media rompió el silencio y denunció el estado del inmueble: “Tenía condiciones de vida inaceptables. Había serios problemas que se daban repetidamente y no se abordaban”.

Rourke enfatizó que el mantenimiento básico era ignorado pese a sus esfuerzos: “El baño y la plomería se rompían con frecuencia. Los problemas siguieron y el mantenimiento básico nunca se manejó adecuadamente”.

Publicidad

El detonante final para interrumpir los pagos fue una plaga persistente: “Los problemas con roedores eran constantes. Simplemente no podía seguir pagando por una casa que estaba en tan malas condiciones después de tantos intentos de solucionar estos problemas”.