El influencer ruso Kirill Tereshin, de 29 años, atraviesa un dramático cuadro de salud luego de haberse sometido durante años a un peligroso procedimiento estético para aumentar el tamaño de sus bíceps. Conocido en redes sociales como el “Popeye ruso”, Tereshin se inyectó vaselina y synthol para modificar su apariencia, pero su organismo rechazó las sustancias y hoy corre el riesgo de perder ambos brazos.

Según informaron medios internacionales, los médicos detectaron daños internos severos que se agravaron con el paso del tiempo. El primer diagnóstico fue una fibrosis tisular, que endureció de forma patológica el músculo debido a la acumulación de material ajeno. Sin embargo, su estado empeoró por el avance de una necrosis que está deteriorando los tejidos y que provoca infecciones constantes que no responden a los tratamientos disponibles.

El influencer, que acumula más de 157 mil seguidores en Instagram, compartió imágenes de su recuperación y relató que continúan monitoreando la evolución de sus brazos. “Ahora estamos esperando que todo se cure y luego veremos si hay algo inflamado ahí abajo”, escribió en una de las publicaciones donde mostró las cicatrices y el estado actual de sus bíceps.

Los especialistas señalaron que Tereshin podría necesitar nuevas intervenciones para limpiar la necrosis, además de futuros injertos de piel. No obstante, explicaron que ninguna operación podrá realizarse mientras persistan las infecciones activas, lo que mantiene en alto el riesgo de amputación.

El caso volvió a encender las alarmas sobre los peligros de modificar el cuerpo mediante sustancias no aprobadas y sin supervisión médica. Mientras tanto, Tereshin enfrenta un proceso médico complejo cuyo objetivo principal es salvar sus brazos.