Yanina Latorre reveló la verdad de su juicio millonario contra Dady Brieva

Fernanda Iglesias aseguró que Yanina Latorre tiene cuatro juicios millonarios iniciados por la Chipi y Dady Brieva. Iglesias contó en su programa de streaming que la conductora "Dio a entender que ella era mala madre, que le metía los cuernos a él con su bailarín y que era ch... de los K".

Frente a estas acusaciones, Yanina Latorre se defendió en LAM y explicó la verdad detrás de esta demanda. "Todo lo que dijo es mentira. No falté a ninguna mediación. No tengo cuatro juicios, tengo uno solo", expresó Yanina Latorre. La conductora aprovechó para fulminar a Iglesias: "Todo lo que ella dice que dije de la Chipi, ella fue peor. Una vez, le dijo que la iba a c... a trompadas". Latorre se justificó respecto a sus dichos: "Lo que yo dije de los K, es opinión. Lo de los cuernos se habló en LAM y en el Bailando".

Publicidad

Latorre continuó explicando cómo está su situación legal con la Chipi y Dady Brieva. Aclaró que "El juicio no es solo contra mío, es contra Mandarina, El Trece y Yanina". Además, desmintió la supuesta inasistencia a las mediaciones: "No falté a ninguna mediación. Yo fui, ellos no habían llegado, yo no pedí salas separadas. Me tomaron declaración a mi, llegaron ellos y el juez me hace salir a mí". La conductora reveló un detalle inédito del proceso: "El juez me dijo que la Chipi no quería cruzarse conmigo".

Respecto a otras acciones legales, Latorre detalló que "Existe un segundo juicio de ellos, pero nunca me notificaron. Elba (Marcovecchio, su abogada) va a pedir la nulidad de ese juicio porque ya prescribió".