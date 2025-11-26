Corte total en avenida Paula Albarracín por obras sanitarias

Un corte total de circulación se implementó en la avenida Paula Albarracín de Sarmiento, a la altura de su intersección con la Circunvalación, específicamente bajo el puente. La interrupción responde a trabajos de mantenimiento sanitario realizados por OSE que se desarrollan en el lugar que comenzaron en la tarde de ayer.

El desvío del tránsito vehicular se está realizando por los carriles laterales de la Circunvalación. Esta medida ha generado congestión en la zona, donde ya se registran demoras considerables en la circulación.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores considerar rutas alternativas para evitar la zona afectada. Se sugiere prestar atención a la señalización temporal instalada en el lugar y respetar las indicaciones del personal de control de tránsito.