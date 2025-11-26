Publicidad
Publicidad

Provinciales > OSE

Corte total en avenida Paula Albarracín por obras sanitarias

El corte se debe a obras de mantenimiento y obliga a desvíos por los laterales de Circunvalación, donde ya se registran congestiones. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Interrumpieron el tránsito en Paula Albarracín y Circunvalación por obras. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Un corte total de circulación se implementó en la avenida Paula Albarracín de Sarmiento, a la altura de su intersección con la Circunvalación, específicamente bajo el puente. La interrupción responde a trabajos de mantenimiento sanitario realizados por OSE que se desarrollan en el lugar que comenzaron en la tarde de ayer.

El desvío del tránsito vehicular se está realizando por los carriles laterales de la Circunvalación. Esta medida ha generado congestión en la zona, donde ya se registran demoras considerables en la circulación.

Publicidad

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores considerar rutas alternativas para evitar la zona afectada. Se sugiere prestar atención a la señalización temporal instalada en el lugar y respetar las indicaciones del personal de control de tránsito.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS