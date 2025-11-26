San Juan será sede de un encuentro clave para la política fiscal argentina. Este 27 y 28 de noviembre, la provincia recibirá a autoridades nacionales del Ministerio de Economía y a ministros de Economía y Hacienda de distintas jurisdicciones para participar de la 544° reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Impuestos (CFI), un ámbito estratégico donde se debaten y coordinan lineamientos vinculados a la administración tributaria y presupuestaria del país.

Entre los funcionarios que arribarán a la provincia se encuentran el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el director ejecutivo a cargo de la Comisión Federal de Impuestos, Alberto Pollola. Todos ellos compartirán agenda con representantes de las provincias, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda local, Roberto Gutiérrez.

El temario previsto abarca una amplia variedad de asuntos técnicos, desde la coordinación fiscal entre Nación y provincias hasta el seguimiento de normativas vigentes y la revisión de compromisos interjurisdiccionales. Estas instancias buscan garantizar mayor transparencia en la administración de recursos, ordenar el funcionamiento tributario y contribuir a la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Las actividades se llevarán a cabo en el Salón Cruce de los Andes. La primera jornada estará destinada a un espacio técnico encabezado por equipos especializados de cada jurisdicción, quienes trabajarán en la unificación de criterios, revisión documental y acuerdos preliminares que facilitarán el debate político posterior.

En la segunda jornada comenzará formalmente la reunión del Comité Ejecutivo, integrada por las máximas autoridades económicas del país. Una vez concluida, se realizará la Reunión Plenaria del CFI, en la que se presentarán las conclusiones finales y se ratificarán los consensos alcanzados.

Con la organización de este encuentro, San Juan reafirma su rol activo dentro del federalismo fiscal y su compromiso con la construcción de políticas públicas coordinadas que impulsen el desarrollo económico y fortalezcan la institucionalidad en todo el territorio nacional.

