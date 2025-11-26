Por qué Marcelo Tinelli abandonó a Cande y no la ayuda más

Marcelo Tinelli está atravesando una crisis tanto económica como familiar que no es novedad para nadie. Luego de varias semanas de caos, el conductor reapareció en redes sociales y agradeció el apoyo recibido durante este tiempo.

En este contexto de turbulencia, se conoció que Tinelli habría tomado la drástica decisión de dejar de mantener económicamente a sus hijos. Esta determinación obligó a Cande Tinelli a reabrir su cuenta de contenido para adultos en una plataforma específica.

La cuenta de la hija de Marcelo Tinelli ya existía previamente, pero había sido cerrada por un tiempo a pedido de su entonces marido, Coti Sorokin. Sin embargo, la necesidad económica la obligó a reactivarla: este lunes, Cande subió una imagen con un link que lleva directamente a su perfil en la plataforma.

Sobre el origen de este cambio, el periodista Gustavo Méndez contó en su programa La Posta del Espectáculo que “Antes de explote esta bomba, Tinelli le había alquilado un departamento a Cande en la misma zona en la que vivían. Pero Marcelo tomó cartas en el asunto y le dijo que no la podía mantener más. Entonces, ella volvió a Only fans”. El colega agregó que Cande “Tiene que pagar un alquiler en dólares”.

Según las estimaciones, la suscripción para acceder a sus fotos o videos en dicha plataforma tiene un valor inicial de 8 dólares y puede alcanzar los 50. Naiara Vecchio sumó detalles sobre el potencial de ingresos que tenía la influencer previamente, al asegurar que “Tenía una facturación altísima y era de lo que más vivía”.

Aunque a Cande Tinelli también se la ve en Instagram trabajando con diversas marcas, el periodista Gustavo Méndez aseguró que le costaría tener continuidad y mantener el ritmo de las obligaciones comerciales. Méndez explicó que “Es vaga, no le gusta tener que cumplir con las marcas y le copa más lo otro”.