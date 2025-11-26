Con el paso del tiempo, muchos utensilios de cocina pierden su funcionalidad y terminan guardados o descartados. Sin embargo, algunos pueden tener una segunda vida si se les da un uso alternativo. Uno de ellos es la sartén, que puede transformarse fácilmente en una jardinera colgante ideal para decorar patios, balcones o galerías.

La propuesta, que se volvió popular por su bajo costo y por el atractivo resultado final, requiere solamente una sartén vieja y una malla de alambre hexagonal que funciona como soporte de la tierra y las plantas. En caso de que el utensilio esté muy desgastado, también es posible pintarlo para darle un acabado más prolijo o acorde al estilo del jardín.

(Foto ilustrativa)

El armado es sencillo. Primero se debe medir la malla para cubrir media sartén y dejar el excedente necesario para doblarla hacia la base y fijarla. Si se desea pintar la superficie, se recomienda hacerlo antes de integrar la malla, esperando a que el secado sea completo. Luego, la estructura se fija utilizando plastilina epóxica, presionando para que quede bien adherida y para evitar filtraciones de agua al momento del riego.

Una vez que el material se endurece y queda firme, la jardinera está lista para ser rellenada con sustrato y plantas. Las especies más recomendadas para este tipo de contenedores son las suculentas y los helechos, ya que requieren pocos cuidados y se adaptan bien a espacios reducidos. También es posible combinar diferentes variedades para lograr un efecto decorativo más vistoso.

Así, una sartén que ya no sirve para cocinar puede convertirse, en pocos pasos, en un objeto decorativo original y funcional, perfecto para sumar verde a cualquier rincón del hogar.