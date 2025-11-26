Publicidad
Provinciales > Grandes expectativas

Las colonias 2026 inician el 7 de enero: esperan hasta 30 mil inscriptos

Las colonias estatales abrirán del 7 al 30 de enero en 92 predios de la provincia, con una fuerte orientación educativa y ambiental. Se espera una participación récord y ya comenzó el proceso de inscripción en los municipios.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Las colonias 2026 se preparan con todo en San Juan.

Las colonias provinciales de verano ultiman detalles para iniciar una nueva temporada que promete gran convocatoria. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano confirmaron que la edición 2026 se desarrollará del 7 al 30 de enero y, según adelantó la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, esperan recibir entre 23 y 30 mil inscriptos en los 92 predios distribuidos en toda la provincia.

Acosta explicó que este año el programa tendrá un marcado eje educativo orientado al cuidado del ambiente y al uso de energías limpias. A su vez, destacó que el objetivo es sumar contenidos formativos sin perder el carácter recreativo de las colonias.

La organización avanza a buen ritmo. El Ministerio ya mantuvo la primera reunión de coordinación con los municipios, a quienes se entregó el material necesario para iniciar el proceso de inscripción. Se estima que todas las carpetas con la documentación de los participantes estarán completas entre el 6 y el 10 de diciembre.

Para inscribir a los chicos será necesario presentar fotocopia del DNI, certificado médico y una ficha con los datos del niño y de sus padres o tutores. Esta información permitirá garantizar el acompañamiento adecuado durante las actividades.

Según las proyecciones oficiales, cada predio recibirá diariamente entre 25 y 30 personas entre niños, monitores y asistentes. La propuesta incluye desayuno, almuerzo y un abanico de actividades recreativas y formativas, posicionándose nuevamente como una de las iniciativas sociales más importantes del verano sanjuanino.

Con una fuerte apuesta a la educación ambiental y una estructura provincial coordinada, las colonias 2026 se preparan para abrir sus puertas a miles de familias que cada año confían en este programa.

