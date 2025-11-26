Las colonias provinciales de verano ultiman detalles para iniciar una nueva temporada que promete gran convocatoria. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano confirmaron que la edición 2026 se desarrollará del 7 al 30 de enero y, según adelantó la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, esperan recibir entre 23 y 30 mil inscriptos en los 92 predios distribuidos en toda la provincia.

Acosta explicó que este año el programa tendrá un marcado eje educativo orientado al cuidado del ambiente y al uso de energías limpias. A su vez, destacó que el objetivo es sumar contenidos formativos sin perder el carácter recreativo de las colonias.

La organización avanza a buen ritmo. El Ministerio ya mantuvo la primera reunión de coordinación con los municipios, a quienes se entregó el material necesario para iniciar el proceso de inscripción. Se estima que todas las carpetas con la documentación de los participantes estarán completas entre el 6 y el 10 de diciembre.

Para inscribir a los chicos será necesario presentar fotocopia del DNI, certificado médico y una ficha con los datos del niño y de sus padres o tutores. Esta información permitirá garantizar el acompañamiento adecuado durante las actividades.

Según las proyecciones oficiales, cada predio recibirá diariamente entre 25 y 30 personas entre niños, monitores y asistentes. La propuesta incluye desayuno, almuerzo y un abanico de actividades recreativas y formativas, posicionándose nuevamente como una de las iniciativas sociales más importantes del verano sanjuanino.

Con una fuerte apuesta a la educación ambiental y una estructura provincial coordinada, las colonias 2026 se preparan para abrir sus puertas a miles de familias que cada año confían en este programa.