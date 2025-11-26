Edith Hermida contó por qué traicionó a Beto Casella

Bendita TV comenzó a despedirse de El Nueve luego de veinte temporadas. El clásico de la televisión argentina continuará en 2026 en América TV, comenzando en febrero, aunque aún se desconoce con qué nombre, ya que el título actual le pertenece a la emisora donde está actualmente.

Sin embargo, la noticia que generó mayor sorpresa en el mundo del espectáculo fue la separación de la dupla central: Edith Hermida no seguirá acompañando a Beto Casella en su mudanza. Angustiada, la panelista dio a conocer la fecha en la que terminará la historia.

La panelista, que priorizará su permanencia en El Nueve donde está en blanco, quedará a cargo de la conducción del programa. En diálogo con el programa Calabró 1079, Hermida expresó: “Todavía me tiene un poco apabullada. Lo pienso y no lo creo que nos separemos con Beto, porque somos como un matrimonio televisivo”.

La decisión de Casella tomó por sorpresa a Hermida, quien no lo esperaba: “Tenía pensado seguir con Beto y nunca me imaginé que este final se podía llegar a dar, ni siquiera en la fantasía. Hasta último momento intenté que Beto recapacite, que revea y se quede, pero cuando me dijeron que había firmado la recisión del contrato…”.

Sobre el cierre de ciclo de Casella, Hermida dio a conocer la fecha final del ciclo, señalando que “Ni lo quiero decir, pero el último programa que va a hacer en Bendita va a ser el 19 de diciembre. Va a ser raro”.

Respecto a su decisión de no acompañarlo, la panelista volvió a aclarar los motivos detrás de su permanencia en El Nueve: “Lo analicé, lo hablé con una abogada, pero bueno, yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30, cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica”.