Adriana Quiroga logra el bronce en el Sudamericano Master de Chile

La atleta sanjuanina Adriana Quiroga arrancó con grandes resultados su participación en el XVII Campeonato Sudamericano de Atletismo Master de pista y campo, que se desarrolla en la pista Mario Recordón del Parque Estadio Nacional de Santiago, Chile. Allí obtuvo una medalla de bronce en la prueba de salto en alto, en una jornada exigente que la encontró disputando dos competencias casi de manera simultánea.

Adriana Quiroga festeja su medalla en Chile

Quiroga llegó a Ñuñoa con muy poco margen previo a la competencia, debido a cuestiones personales que le impidieron viajar con anticipación. Aun así, cumplió un destacado desempeño. Primero afrontó los 300 metros con vallas, prueba en la que finalizó en el cuarto puesto, mejorando su propia marca y peleando por un lugar en el podio hasta el final.

La sanjuanina relató que la superposición de horarios le jugó una mala pasada. “Estuve así peleando con la de 300 con vallas, donde mejoré la marca mía y estuve luchando por el tercer lugar. El problema se dio porque estaba atenta a salto en alto, que se hacía simultáneamente. Cuando dieron la orden de partida, estaba distraída y salí atrás. Perdí 1 o 2 segundos y después fue más difícil recuperar”, explicó desde Chile.

En esa prueba, Quiroga quedó muy cerca del tercer lugar: la peruana Yolanda López Briceño la superó por apenas 16 centésimas.

Sin embargo, en el salto en alto vino la recompensa. Con una marca de 1,16 metros, Adriana se quedó con el tercer lugar, detrás de la chilena Bárbara Campos Berkof y la paraguaya Carolina Tovar.

La propia atleta remarcó el nivel competitivo del torneo: “En los sudamericanos siempre hay muy buen nivel. Los argentinos y chilenos son muy fuertes, sobre todo en las pruebas de pista”.

El fin de semana continuará su participación con dos desafíos más: salto triple el sábado y pentatlón el domingo, donde buscará seguir representando al país y a San Juan de la mejor manera.