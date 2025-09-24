La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan será escenario, este jueves 25 de septiembre desde las 18 horas, de la cuarta edición del ciclo “Desenchúfate en Sociales”, una propuesta cultural y recreativa pensada para los estudiantes. El evento contará con música en vivo, feria de emprendedores, actividades lúdicas y food trucks, en una tarde que se extenderá hasta aproximadamente las 21 horas.

Cristian Jara, presidente del Centro de Estudiantes Ideas, explicó a DIARIO HUARPE que el trasfondo de la propuesta es ofrecer un alivio en plena temporada académica. “La idea del desenchúfate es justamente poder desenchufar a los y las estudiantes que venimos a esta altura del año cargados de parciales, finales y exámenes. Es un momento para relajarse, compartir y no estar tan enganchado con lo académico, que obviamente es importante, pero también necesitamos un espacio de ocio”, aseguró.

Publicidad

En esta ocasión, el evento se programó estratégicamente luego del Día del Estudiante y de las mesas de examen. “Queremos que los chicos puedan arrancar el segundo cuatrimestre de una manera mucho más amena. Después de tanto estrés, tener un espacio de música, mates y actividades recreativas hace que se genere un clima más cálido dentro de Sociales”, subrayó Jara. La grilla artística incluirá a la banda local La Sexta, formada en 2022 y con claras influencias del pop punk y el rock de los 90 y 2000.

La recepción de esta propuesta en ediciones anteriores fue muy positiva. Según Jara, “generalmente tiene muy buena respuesta, los estudiantes se acercan y participan mucho. Todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y no solo con lo académico siempre es bien recibido”. Y agregó: “Incluso como estudiante siento que es valioso contar con un espacio distinto, donde podés charlar con compañeros que durante el día a veces no ves, hacer amigos y conectarte con gente de otras carreras”.