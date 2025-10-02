Del jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre, la sexta edición de la Fiesta del Cine se instalará en Argentina, convocando a los amantes del cine a disfrutar de una semana con entradas a precios reducidos en los principales complejos del país.

Durante estos siete días, los tickets para funciones en formatos 2D, 3D, XD y Confort se venderán a un precio único de 4.000 pesos. Las proyecciones en la sala IMAX de Showcase Norcenter tendrán un costo de 6.000 pesos, mientras que las funciones en 4D, D-BOX y Premium estarán disponibles por 8.000 pesos.

La programación combinará estrenos y reestrenos de películas que han tenido gran repercusión en la taquilla reciente. Entre los títulos que regresan a la pantalla grande se encuentran Superman, Destino Final: Lazos de Sangre, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, Jurassic World: Renace, F1: La Película, Cómo Entrenar a tu Dragón, Lilo y Stitch, Thunderbolts, Una Película de Minecraft, Exterminio: La Evolución, Elio y Mazel Tov. También se proyectarán clásicos como la trilogía de El Padrino y emblemáticos largometrajes como Amores Perros y Avatar: El Camino del Agua. La cartelera definitiva dependerá de cada cadena, por lo que se recomienda consultar los sitios web de los cines para conocer la oferta específica.

Este evento, que por segunda vez en el año reúne a miles de espectadores de todo el país, contará con la participación de cadenas como Cinemark, Hoyts, Cinépolis, Showcase, Cinemacenter, Multiplex, Atlas, Playcinema y City, entre otras. La Fiesta del Cine permitirá acceder a cualquier película en cartelera a precios promocionales, incluyendo tanto los lanzamientos del jueves 2 de octubre como reestrenos destacados.

Entre las propuestas más esperadas se encuentra Una Batalla Tras Otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y considerada por muchos críticos como “la película del año”. También se proyectará Belén, la producción argentina de Dolores Fonzi que representará al país en los premios Oscar. Además, formarán parte de la oferta Camina o Muere, basada en una novela de Stephen King, y la cinta de suspenso Animales Peligrosos. Los espectadores podrán aprovechar esta oportunidad para ver títulos como El Conjuro 4: Últimos Ritos a precios especiales.

La Fiesta del Cine se ha consolidado como una iniciativa para acercar el cine a un público más amplio, con una programación que abarca desde grandes estrenos hasta clásicos y reestrenos recientes, y con la participación de prácticamente todos los complejos cinematográficos del país.