La Justicia sanjuanina condenó a Leandro Trossero, de 30 años y oriundo de Córdoba, a 4 años de prisión efectiva por un caso de grooming que involucró a dos niños de 9 y 10 años. El fallo se conoció este jueves y dispone que el imputado cumpla la pena en el penal de Chimbas.

Según lo expuesto en la audiencia, Trossero operaba mediante perfiles falsos, el principal bajo el nombre “Camila Santos”, con el que simulaba ser una niña de 10 años. A través de ese personaje logró comunicarse con los menores y mantener videollamadas. Con el tiempo, el contenido que compartía se volvió sexual y comenzó a solicitar imágenes a las víctimas, prometiendo enviarles más material si accedían a sus pedidos.

Como parte de la condena, se ordenó el borrado total de tres dispositivos electrónicos que fueron incautados durante la investigación y que resultaron determinantes para sostener la acusación.

Detectar al responsable fue un proceso complejo. Los investigadores explicaron que el acusado se valía de herramientas para ocultar su ubicación, como proxys, VPN y servicios de alojamiento que desviaban el origen de sus conexiones. En un inicio, incluso se sospechó que podía no estar en el país.

La causa también reveló que Trossero contaba con alrededor de ocho direcciones de correo, vinculadas tanto al alias “Camila” como a otros nombres utilizados para mantenerse oculto. Además, está involucrado en dos expedientes anteriores por tenencia y distribución de material pornográfico infantil en la ciudad bonaerense de Tandil, investigados en 2016 y 2019.

La pesquisa local fue llevada adelante por la fiscal Andrea Insegna, el ayudante fiscal Fernando Guerrero (UFI Anivi), el fiscal Pablo Martín y el colaborador Federico Pereyra (UFI Delitos Informáticos y Estafas).

El caso se activó cuando la madre de uno de los niños revisó el teléfono de su hijo después de que este estuviera con un amigo. En el dispositivo encontró un chat donde mencionaban a “Camila”, y en ese momento llegó una notificación de Google Meet vinculada al mismo usuario. Al ingresar, pudo ver mensajes e imágenes que involucraban a ambos menores. Luego de constatar esa situación, realizó la denuncia que permitió iniciar el rastreo del autor.