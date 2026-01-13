En el marco de las colonias de verano que se desarrollan en distintos departamentos de San Juan, se puso en marcha una propuesta educativa basada en la implementación de juegos interactivos que funcionan con paneles solares. La actividad se llevó a cabo este martes en la colonia de verano de Chimbas, en el sector norte, como parte de un programa itinerante que recorrerá todas las sedes.

Al respecto, Valentina Viviani, coordinadora de Juegos, explicó a DIARIO HUARPE que la iniciativa busca generar conciencia ambiental desde edades tempranas mediante experiencias lúdicas. “Si bien los adultos solemos tener más presente la importancia del cambio energético, es fundamental que los chicos puedan tomar conciencia de la revolución solar que se vive en San Juan”, señaló.

Viviani indicó que, para garantizar una implementación integral del proyecto, se capacitó previamente a profesores de distintas especialidades que trabajan en las colonias. “Se formó a docentes de todas las áreas para que el eje de la energía solar pueda ser abordado de manera transversal en cada espacio, permitiendo que el mensaje llegue desde distintas propuestas pedagógicas”, detalló.

La coordinadora precisó que, además de los juegos interactivos, las colonias comenzarán a recibir materiales vinculados a la energía solar. “Se entregarán celdas fotovoltaicas para que los chicos puedan construir lanchas, autos o secaderos, y también se prevén actividades destinadas a adultos mayores, con el objetivo de que toda la comunidad pueda trabajar el uso de la energía solar”, expresó.

En cuanto a la respuesta de los niños y niñas, Viviani remarcó que la propuesta despierta un marcado interés. “Los chicos quieren accionar, trabajar con las manos y jugar. Comprenden muy bien cómo el sol acompaña la vida en San Juan y cómo de allí puede generarse energía”, afirmó.

La iniciativa tendrá una instancia de cierre con una muestra final de carácter departamental y provincial. “La idea es que cada colonia aporte producciones propias según su perfil, desde construcciones hasta expresiones artísticas o musicales, para presentarlas en una muestra conjunta al finalizar las colonias”, explicó.

Finalmente, Viviani confirmó que los juegos solares son itinerantes y recorrerán todas las sedes. “La interacción, la posibilidad de elegir qué se ilumina y el impacto visual generan una experiencia muy positiva, que fortalece el aprendizaje y el compromiso de los chicos”, concluyó.