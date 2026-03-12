El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, se refirió al conflicto salarial con el sector docente y defendió la propuesta presentada por el Gobierno provincial en el marco de las negociaciones paritarias. En un contexto económico complejo para las provincias, el funcionario aseguró que la oferta realizada representa el máximo esfuerzo que puede asumir actualmente el Estado.

“El Gobierno de San Juan ha presentado la mejor oferta posible. No existe una especulación ni la decisión de reservar recursos para otras situaciones, sino que se ha puesto sobre la mesa todo lo que hoy la provincia está en condiciones de ofrecer”, afirmó en rueda de prensa, en el marco de la apertura de Sesiones Ordinarias de la Municipalidad de Capital.

En ese sentido, explicó que el principal objetivo es garantizar que cualquier acuerdo que se alcance pueda cumplirse en el tiempo. “Comprometer incrementos por encima de las posibilidades reales implicaría asumir obligaciones que podrían resultar difíciles de sostener en el futuro, y la responsabilidad del gobierno es asegurar que cada acuerdo pueda cumplirse”, sostuvo.

Publicidad

Martín también se refirió a la situación que atraviesa el sector educativo y planteó que el camino para resolver el conflicto debe ser el diálogo entre el Gobierno y los gremios. “Ante un conflicto con el sector docente, la salida es continuar dialogando. Existe un profundo respeto por el trabajo que realizan los docentes y se comprende que, al igual que el resto de los trabajadores del ámbito público y privado, atraviesan una situación económica difícil”, señaló.

Además, remarcó que el Gobierno provincial reconoce las dificultades que enfrentan los trabajadores, aunque también planteó la necesidad de considerar las limitaciones financieras actuales. “Comprendemos la situación de los trabajadores docentes, pero también es necesario entender el contexto en el que se encuentran hoy las cuentas públicas”, expresó.

Publicidad

Regularización salarial y recomposición

El vicegobernador destacó que en los últimos años la provincia avanzó en distintas medidas destinadas a ordenar la estructura salarial del sector educativo, entre ellas la regularización de componentes del sueldo docente. “San Juan avanzó en el blanqueo total del salario docente y también en el pago de deudas que provenían de gestiones anteriores. Ese proceso comenzó en 2024, continuó en 2025 y se mantiene durante este 2026”, afirmó.

En ese marco, explicó que la propuesta salarial actual busca continuar con una recomposición gradual del poder adquisitivo. “El incremento planteado se ubicaría levemente por encima de la inflación, con el objetivo de sostener una recuperación del salario docente”, indicó.

Publicidad

Una paritaria destacada a nivel nacional

Martín también aseguró que, incluso dentro del contexto económico actual, la negociación salarial de la provincia se ubica entre las más favorables del país. “San Juan cuenta con la mejor paritaria docente, o al menos con una de las más importantes a nivel nacional, aun cuando el escenario económico actual vuelve muy complejas todas las negociaciones salariales”, afirmó.

Según explicó, la situación económica impacta en todas las jurisdicciones del país y obliga a los gobiernos provinciales a administrar los recursos con mayor cautela. “La realidad económica es difícil para todas las provincias y los recursos disponibles son limitados. Esa situación también debe contemplarse dentro de cualquier proceso de negociación”, señaló.

El diálogo como salida al conflicto

Finalmente, el vicegobernador insistió en que la única vía para superar el conflicto es sostener las instancias de diálogo entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales. “El objetivo es continuar dialogando hasta alcanzar un entendimiento que permita atravesar este momento complejo”, expresó.

En ese sentido, reiteró que el Ejecutivo provincial mantiene la voluntad de seguir negociando con el sector docente para encontrar un punto de acuerdo. “La prioridad es avanzar hacia una solución que permita superar esta situación y garantizar la estabilidad del sistema educativo”, concluyó.