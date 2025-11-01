Más de 1.000 docentes sanjuaninos se capacitaron en alfabetización

El Ministerio de Educación de San Juan, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, finalizó parte del ciclo de Ateneos Didácticos de Alfabetización, una propuesta de formación enmarcada en el Plan Jurisdiccional de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. Aun restan dos ateneos más, siendo el próximo el siguiente el sábado 8 de noviembre.

La iniciativa reunió a 1.130 docentes de Nivel Inicial, del primer ciclo de Educación Primaria y de los institutos de formación docente. El trayecto formativo tuvo ocho encuentros presenciales, realizados los sábados, de carácter voluntario y fuera del horario de clases.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, valoró el compromiso de los participantes y destacó la importancia del trabajo conjunto: “Cada encuentro fue una oportunidad para pensar cómo acompañar a los estudiantes con creatividad, escucha y sentido pedagógico. Continuamos promoviendo la profesionalización docente y la calidad educativa”, señaló.

Durante las jornadas se abordaron distintos ejes temáticos vinculados a la enseñanza de la lectura y la escritura. Los temas tratados incluyeron estrategias de enseñanza, planificación de secuencias didácticas, oralidad, ortografía, lectura, uso de la biblioteca escolar y evaluación de los aprendizajes.

Cada espacio se convirtió en un ámbito de intercambio entre colegas, donde se compartieron experiencias, materiales y recursos pedagógicos. El objetivo fue fortalecer las prácticas de alfabetización desde los primeros años escolares, promoviendo el trabajo colaborativo y reflexivo.

Con el cierre de los Ateneos, el Ministerio de Educación reafirmó su compromiso con la formación continua y el desarrollo profesional docente, como parte de las políticas públicas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas sanjuaninas.