Provinciales > Plan Comprendo y Aprendo

Más de 1.000 docentes sanjuaninos se capacitaron en alfabetización

El Ministerio de Educación estuvo presente en el ciclo del programa “Comprendo y Aprendo”, que reunió a más de 1.000 docentes en ocho encuentros presenciales realizados los sábados.

POR REDACCIÓN

01 de noviembre de 2025
Los docentes sanjuaninos participaron de encuentros de capacitación sobre alfabetización.

El Ministerio de Educación de San Juan, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, finalizó parte del ciclo de Ateneos Didácticos de Alfabetización, una propuesta de formación enmarcada en el Plan Jurisdiccional de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. Aun restan dos ateneos más, siendo el próximo el siguiente el sábado 8 de noviembre.

La iniciativa reunió a 1.130 docentes de Nivel Inicial, del primer ciclo de Educación Primaria y de los institutos de formación docente. El trayecto formativo tuvo ocho encuentros presenciales, realizados los sábados, de carácter voluntario y fuera del horario de clases.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, valoró el compromiso de los participantes y destacó la importancia del trabajo conjunto: “Cada encuentro fue una oportunidad para pensar cómo acompañar a los estudiantes con creatividad, escucha y sentido pedagógico. Continuamos promoviendo la profesionalización docente y la calidad educativa”, señaló.

Durante las jornadas se abordaron distintos ejes temáticos vinculados a la enseñanza de la lectura y la escritura. Los temas tratados incluyeron estrategias de enseñanza, planificación de secuencias didácticas, oralidad, ortografía, lectura, uso de la biblioteca escolar y evaluación de los aprendizajes.

Cada espacio se convirtió en un ámbito de intercambio entre colegas, donde se compartieron experiencias, materiales y recursos pedagógicos. El objetivo fue fortalecer las prácticas de alfabetización desde los primeros años escolares, promoviendo el trabajo colaborativo y reflexivo.

Con el cierre de los Ateneos, el Ministerio de Educación reafirmó su compromiso con la formación continua y el desarrollo profesional docente, como parte de las políticas públicas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas sanjuaninas.

