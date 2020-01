McDonald's recibe críticas por crear combo McMami a partir de relato en Twitter

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una consigna de Twitter, que se hizo viral, proponía contar "lo más pobreza 2001 que hicieron en la adolescencia", y la historia de una usuaria llegó a la multinacional de comidas rápidas que utilizó su relato y nombró "Combo McMami" a uno de sus productos, pero a la protagonista no le gustó y generó una polémica porque su utilización no tuvo un sentido social, si no meramente económico.



La popular propuesta fue hecha por la usuaria Paula (@todaboluda) y recibió más de 2.500 respuestas, 58.000 "me gusta" y fue retuiteada más de 3.000 veces.



Entre todos los comentarios, la historia que se destacó fue la de la usuaria Micaela (@MikhaIeesi) ganando popularidad en la red social Twitter por el conmovedor relato: "Como no nos podían llevar a McDonald's, mi vieja una vez por semana cocinaba hamburguesas y papitas en casa y hacía un sobrecito para ponerlas que decía McMami".



Inmediatamente, la empresa de los arcos dorados realizó un packaging de la ficticia "McMami" y junto a la imagen expresó: ¡Mica, gracias por compartir tu historia! Tu #McMami se hizo realidad. Envianos un MD para que ahora vos la puedas invitar a @andreadu08.



Luego, la multinacional decidió poner el nombre "Combo McMami" a una oferta que durante varias horas se ofreció en la App de la empresa a un valor de 499 pesos, acción que le costó el repudio de cientos de cibernautas e incluso de Micaela, autora del popular tuit que alcanzó más de 123.000 "me gusta".



"En un primer momento me pareció lindo pero al día siguiente me encontré con que habían puesto el nombre de mi historia personal en un combo y creo que eso nada tiene que ver con la interpretación que yo le daba mi historia, poco tiene que ver con el amor y los valores de la familia", dijo Micaela a Télam.



La joven estudiante, de 22 años, enfatizó sobre la posibilidad de que la firma en lugar de buscar un rédito económico realice una campaña solidaria, "empecé a proyectar sobre lo bueno que sería que vayan a un comedor y regalen hamburguesas para gente que no tiene acceso y en realidad no pasó nada de todo eso", señaló.



Según contó Micaela se comunicó con ella "alguien del departamento de marketing" para decirle que "iba a ser difícil que ella pudiera patentar como propio algo con el prefijo Mc porque eso le pertenece a McDonald's y que si sintió que ellos estaban sacando rédito de mi historia y me ofrecían una disculpa".



La multinacional también se expresó al respecto y aseguraron que "la intención de homenajear una historia contada por una usuaria de Twitter, en donde mencionaba a la marca" y agregaron que les pareció "muy inspiradora".



"Durante unas horas vestimos nuestra cuenta de Twitter en honor a todas esas madres que ponen el ingenio y el corazón para que sus hijos vivan un lindo momento", afirmaron desde la empresa y agregaron: "Nuestro único objetivo fue generar empatía"..



Melisa García, presidenta de la Organización de Abogadas Feministas Argentinas, Abofem, opinó sobre la polémica y sostuvo que aunque no parecería haber sucedido un hecho de ilegalidad, porque no existe registración de Micaela sobre el combo, "la empresa podría haber decidido donar la recaudación a alguna asociación".



La especialista, remarcó que aunque haya sido un fin totalmente noble "la línea entre el homenaje y el lucro está en el que se hace con esa recaudación" y advirtió que se podría instar a que donen la recaudación del dinero obtenido y se haga público".



Desde otro punto de vista, Sergio Mohadeb, abogado de Derecho En Zapatillas, manifestó: "Para que McDonald's no pueda hacer lo que hizo, el material que compartió la usuaria debería estar protegido por propiedad intelectual que pueden ser marcas o derecho de autor.



Mohadeb, insistió en que "Mc" seguramente está protegido como marca y aunque podría analizarse el tema del derecho de autor, porque la joven contó su historia, "le resulta improbable y no ve un caso".