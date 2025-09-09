El reciente panorama electoral en las provincias argentinas ha mostrado una constante: el triunfo de los oficialismos locales. Esta tendencia, que se ha interpretado como una vuelta a la política de proximidad y un rechazo a las narrativas nacionales, podría generar una falsa sensación de tranquilidad en los partidos gobernantes. Aguiar fue contundente en el Café de la Política “el oficialismo no debe estar tranquilo con lo pasado en Buenos Aires, sí deben estar atentos por las decisiones del electorado y los mensajes que dan".

Con esta afirmación, el analista puso el foco en un fenómeno subyacente que va más allá de los resultados electorales. Si bien los oficialismos provinciales han logrado imponerse en la mayoría de los distritos, esto no significa que el electorado esté exento de enviar advertencias. Cada voto es una decisión, un mensaje, y el partido que no sepa interpretarlo se arriesga a perder la conexión con sus bases.

Publicidad

El consultor enfatizó que el éxito en las próximas legislativas dependerá de quién logre establecer una conexión más genuina y efectiva con los ciudadanos. "Será exitoso el que tenga una campaña más cercana a las necesidades del votante", sentenció Aguiar, quien agregó que "si el oficialismo provincial logra hacerlo, va a tener éxito, como cualquier otra fuerza".

El límite, según Aguiar, es que los temas locales no están ausentes en elecciones nacionales. A pesar de que la boleta sea para elegir diputados que representarán a la provincia en el Congreso de la Nación, el votante evalúa en función de su realidad cotidiana. "Las legislativas son las elecciones nacionales más locales de todas", aseveró el analista.

Publicidad

La marca política que arrasó en la elección presidencial está enfrentando un desafío significativo en los distritos. Aguiar señaló: "Quedó demostrado con La Libertad Avanza que la marca está más devaluada y no le está sirviendo tener candidatos poco conocidos". Este punto es crucial para el oficialismo sanjuanino.

Publicidad

Textuales

Maximiliano Aguiar / Consultora Acierto