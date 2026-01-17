La realidad de Mickey Rourke hoy dista mucho del glamour de las alfombras rojas. En enero de 2026, el actor enfrenta el desalojo de su hogar en North Hollywood tras acumular facturas impagas. Este capítulo se suma a una historia marcada por una infancia traumática tras la separación de sus padres, Annette Cameron y Philip Rourke, a sus seis años.

Su padrastro, el policía Eugene Addis, instauró un régimen de terror. Sobre esto, Rourke confesó: “Mi padrastro solía golpearme en la cabeza solo porque tenía ganas. También ejercía violencia física sobre mi madre. Yo lo odiaba por pegarle, por hacer que ella tuviera miedo”.

Esa violencia lo llevó a las peleas callejeras en Miami y al cuadrilátero. A los 14 años inició una carrera amateur en el boxeo con 27 victorias y dos conmociones cerebrales.

Sin embargo, a los 19 años dio un giro hacia la actuación en el Actor’s Studio. “Fui muy afortunado en mis comienzos”, recordó sobre su formación con Lee Strasberg y Elia Kazan: “Llegué en los últimos años de Lee Strasberg y Elia Kazan y tuve una maestra que me enseñó a hacer real cada momento. Fueron los cuatro mejores años de mi vida, también los más duros, en los que me aislaba día y noche para capturar la esencia”.

Su ascenso fue meteórico bajo la dirección de Steven Spielberg y Francis Ford Coppola, consolidándose como sex symbol en Nueve semanas y media junto a Kim Basinger. Al respecto, declaró: “Más de 10 mil hombres me aseguraron que practicaron el mejor sexo de sus vidas viendo la película”.

A pesar de ganar fortunas por filmes como Harley Davidson y de Marlboro Man, los 90 marcaron su derrumbe. Volvió al boxeo profesional con ocho combates que deformaron su rostro. Sobre sus intervenciones estéticas, admitió: “La mayoría fue para arreglar mi cara después del boxeo, pero fui al cirujano equivocado”.

Su vida personal fue igualmente turbulenta. Tras separarse de Debra Feuer, su matrimonio con Carré Otis terminó en 1998 entre denuncias de violencia. Ante esto, Rourke afirmó: “Mi versión de los hechos es otra”.

En Argentina, es recordado por su paso en 1993 por Ritmo de la Noche, donde cobró 90 mil dólares por una exhibición frente a Henry de Ridder tras la negativa de Gerardo Romano. Aquella noche, Miguel del Sel bromeó con un joven Luciano Castro en la tribuna. Durante ese viaje, visitó a Carlos Monzón en prisión y forjó amistad con su guardaespaldas, Dany La Muerte.

Aunque tuvo un resurgimiento con El luchador y compartió pantalla con Ricardo Fort en 2009, sus últimos años se vieron empañados por polémicas. En 2025 fue expulsado de Gran Hermano Famosos UK por comportamientos inaceptables y comentarios agresivos. Hoy, el hombre que fue comparado con Marlon Brando habita la sombra de sus propias reglas en un infierno personal.