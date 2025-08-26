En septiembre de 2025, la Prestación Alimentar que otorgan ANSES y el Ministerio de Capital Humano mantiene los mismos montos que en meses anteriores, sin actualizaciones durante el año.

Los importes varían según la composición del grupo familiar, oscilando entre $52.250 y $108.062. Esta asistencia económica está destinada exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas de la canasta básica, exceptuando las bebidas alcohólicas, con el fin de garantizar una alimentación adecuada para niños, adolescentes y familias en situación vulnerable.

Publicidad

Los montos vigentes para septiembre de 2025 son:

Familias con un hijo o beneficiarias de Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

La Tarjeta Alimentar está dirigida a los siguientes grupos:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad.

Madres con Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

El pago de esta prestación se realiza junto con la prestación social de origen —ya sea AUH, AUE o Pensión No Contributiva—, y se acredita según la terminación del DNI, siguiendo el calendario mensual establecido por ANSES.

Publicidad

No se requiere realizar un trámite adicional para acceder a la Tarjeta Alimentar, ya que la asignación se otorga automáticamente a quienes cumplen con los requisitos, gracias al cruce de datos que realiza ANSES. Desde octubre del año pasado, la actualización de beneficiarios se realiza de forma automática, facilitando el acceso.

Para mantener el beneficio activo, es fundamental que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados en el sistema de ANSES. Esto puede verificarse ingresando a la sección Información Personal dentro de Mi Anses, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.