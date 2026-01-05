La cultura sanjuanina atraviesa horas de profundo pesar. La Asociación de Museos Privados de San Juan (Amupri) confirmó este lunes 5 de enero el fallecimiento de Don Domingo Roberto Castro, director del Museo Einstein y una figura clave en la preservación y difusión del patrimonio paleontológico y arqueológico de la provincia.

Su partida generó un hondo impacto en la comunidad de museos, investigadores y gestores culturales que compartieron con él años de trabajo, compromiso y vocación por la historia local.

Publicidad

Una vida dedicada a la investigación y la cultura

Domingo Castro fue un investigador autodidacta que dedicó gran parte de su vida al estudio del pasado sanjuanino. Con pasión y constancia, se convirtió en una referencia obligada en temas vinculados a la paleontología y la arqueología, áreas que abordó con rigurosidad y un profundo respeto por el patrimonio.

Desde el Museo Einstein, institución que dirigió con entrega y sacrificio, impulsó la difusión del conocimiento científico y cultural, acercando a generaciones de sanjuaninos a la historia profunda de la provincia. Su labor trascendió lo académico y se transformó en una verdadera misión cultural.

Publicidad

El día que Domingo eligió a DIARIO HUARPE

Después de mucho investigar y de juntar los datos necesarios de lo hallado, el 24 de noviembre de 2018 Domingo Castro eligió a DIARIO HUARPE para contar y difundir que tenía en su poder el fósil de una anémona que sería el más antiguo de la Argentina.

“La verdad que es un orgullo y una alegría enorme haber encontrado esto, porque para la ciencia es un patrimonio invaluable”, dijo Domingo Castro.

Publicidad

Un referente de los museos privados de San Juan

Castro fue uno de los directores fundadores de Amupri, entidad que nuclea a los museos privados de la provincia y que, a través de un comunicado, expresó su “profundo dolor” por la pérdida de uno de sus referentes históricos.

Su compromiso con el fortalecimiento de los museos privados y su defensa del rol social de estas instituciones lo convirtieron en una figura respetada y querida dentro del ámbito cultural sanjuanino.

Reconocimientos a una trayectoria ejemplar

El trabajo y la dedicación de Domingo Castro no pasaron desapercibidos. El 27 de septiembre de 2024 fue distinguido por la Asociación Civil de Directores de Museos de la República Argentina (ADIMRA), que reconoció sus conocimientos y sus valiosos servicios a la cultura.

Ese reconocimiento fue el reflejo de una trayectoria construida con esfuerzo, vocación y amor por la historia, valores que marcaron cada uno de sus proyectos.

Un legado que seguirá vivo

A lo largo de su vida, Castro cosechó amistades sinceras y el respeto de quienes lo acompañaron en su labor. Su ejemplo, su compromiso y su legado continuarán inspirando a futuras generaciones de investigadores, gestores culturales y amantes de la historia.

Desde Amupri expresaron sus condolencias a la familia y amigos, a las que DIARIO HUARPE se suma, destacando que la figura de Domingo Roberto Castro permanecerá viva en cada museo, en cada investigación y en cada espacio donde se valore la memoria cultural de San Juan.