Una mujer de 56 años murió este domingo en el Hospital Marcial Quiroga, tras haber sufrido graves quemaduras durante un incendio en una panadería en el departamento Rawson. La víctima, que fue identificada como Lucía Tejada, se encontraba hospitalizada desde el sábado con lesiones de grado AB y B en el 25% de su cuerpo, afectando su rostro, brazos y tórax. La lamentable noticia conmocionó a la comunidad, mientras se investigan las causas del trágico suceso.

El lamentable accidente ocurrió en la mañana del sábado, cerca de las 8 horas, en una vivienda ubicada en el interior del Barrio San Ricardo. Según el testimonio de su pareja, Juan Carlos Flores, de 55 años, el siniestro se desató mientras cambiaba una garrafa que tenía una pérdida de gas. El hombre también resultó con quemaduras en sus brazos y espalda. Por la gravedad de la situación, el caso está en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales.

Finalmente, el cuerpo de la fallecida será trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor, aunque los peritos presumen que la causa del deceso fueron las lesiones sufridas. En la escena del siniestro, trabajaron efectivos de la Comisaría 6ta y personal de Bomberos, quienes intervinieron para controlar el fuego y asistir a los afectados.