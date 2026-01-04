Nació el hijo de Julián Álvarez: la primera foto del hijo del campeón del mundo

El hogar de Julián Álvarez y Emilia Ferrero se ha colmado de felicidad total tras el nacimiento de su primer hijo, Amadeo, ocurrido este viernes 2 de enero de 2026 en Madrid. El delantero del Atlético de Madrid y su pareja compartieron la noticia mediante una fotografía donde se observa al recién nacido sobre una manta blanca, mientras ambos sostienen sus dedos para recrear el icónico festejo de “la araña”. Sobre el nuevo integrante, se destacó que “desde hoy amadeo será 'Arañita'”.

La presentación oficial fue realizada por el futbolista oriundo de Calchín en sus plataformas digitales, acompañada de la fecha de nacimiento y un emoji de deseo: “Amadeo, 02 • 01 • 26”. La publicación generó una inmediata reacción en el mundo del deporte, incluyendo un mensaje del club madrileño que expresó: “Bienvenido a la familia rojiblanca, Amadeo”. Asimismo, sus colegas se sumaron a la alegría; Giuliano Simeone escribió “Felicitaciones a los dos!! Vamos Amadeo”, mientras que Nahuel Molina manifestó su afecto con corazones rojos.

Este acontecimiento representa una inmensa alegría para la pareja residente en España, simbolizando cómo la red del delantero se ha expandido para proteger ahora el amor y la nueva vida en su hogar. La emotiva imagen, que rinde homenaje a la trayectoria profesional del campeón del mundo, recibió instantáneamente miles de buenos deseos por parte de sus seguidores.