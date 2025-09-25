Cultura y Espectáculos > Dolor
Nazarena Vélez terminó en la guardia y con corticoides por un regalo de su novio: "Pensé que era un ACV"
POR REDACCIÓN
Nazarena Vélez relató recientemente el enorme susto que se llevó al sufrir una emergencia médica inesperada. La actriz, que conduce el ciclo Story time en la plataforma Bondi, trajo a la mesa de su programa una anécdota personal que vivió junto a su pareja, Santiago Caamaño (a quien también se refiere como "el Bocha").
El inusual incidente ocurrió cuando Vélez estaba llegando a su casa, conduciendo el auto. Según su relato, llevaba consigo un perfume pequeño que le había obsequiado su compañero de vida "hace mucho tiempo".
El problema comenzó apenas cinco cuadras antes de que llegara a su domicilio. Nazarena decidió usar el regalo: "me lo tiro". De inmediato, los síntomas la alertaron: "Empiezo a sentir que se me duerme toda la boca y me agarra todo un hormigueo en la mitad de la cara".
El cuadro la llevó a temer lo peor. Nazarena explicó: “Con un cagazo que no puedo explicar. Llegué a la guardia y les dije que se me estaba durmiendo la cara. Lo primero que pensé fue en un ACV”.
Afortunadamente, el personal médico "reaccionaron rapidísimo" ante su ingreso. La host de Bondi detalló que, mientras le ponían suero, el médico preguntó automáticamente si había usado un perfume o comido algo nuevo. Ella confirmó que se había puesto el perfume.
Los profesionales le explicaron que se trataba de una reacción alérgica. Vélez recibió suero con medicación y, por lo que le explicaron, con corticoides.
Aunque los síntomas eran alarmantes y nunca había tenido una reacción alérgica de ese tipo en su vida, los resultados de los estudios trajeron alivio. Los médicos la llevaron a hacerse una resonancia magnética y confirmaron que, "gracias a Dios no era nada neurológico".
Vélez concluyó su relato asegurando que nunca olvidará el temor que sintió al pensar que estaba sufriendo un Accidente Cerebrovascular.
