La Justicia de San Juan dictó una sentencia de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo contra Agustín Exequiel González por un asalto ocurrido en el barrio Los Pinos. El ataque se registró el 19 de octubre de 2025 a las 21:30, mientras la víctima, de apellido Molina, esperaba en una parada de la Red Tulum sobre calle Manzini.

González, quien circulaba en moto con otro hombre, la tomó del cabello para arrojarla al piso y robarle un Samsung A21S azul con funda blanca. Aunque el asaltante huyó, fue interceptado por vecinos en la plaza Fragata, momento en que la mujer recuperó su equipo. Si bien familiares del acusado golpearon a los civiles para que González escapara de nuevo, los vecinos obtuvieron su DNI y la cédula de una moto Yamaha.

La investigación de la UFI Delitos Contra la Propiedad incluyó un reconocimiento fotográfico positivo, testimonios y actas de allanamiento. En la audiencia ante el juez Mariano Carrera, el imputado asistido por su defensa realizó las siguientes declaraciones: reconoció expresamente su participación en el hecho, aceptó la calificación legal de robo simple y renunció a someterse a un juicio oral, público y contradictorio.

El magistrado homologó el acuerdo de juicio abreviado y declaró la reincidencia, dado que el sujeto poseía una condena previa de cinco años desde 2018 por robo agravado con arma. González continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.