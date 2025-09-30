Mara García, creadora del emprendimiento Okacha, ofrece una amplia variedad de accesorios que han capturado la atención del público sanjuanino. La diseñadora visitó el programa Yo Te Invito, emitido por HUARPE TV (TDA 19.2) y por la plataforma KICK, donde contó que se dedica a la producción de diversos artículos, incluyendo carteras, riñoneras, bandoleras y tarjeteros.

Si bien existe una variedad de productos, los artículos que se destacan como los productos estrella son las mochilas y las riñoneras. Mara García mencionó estar "enamorada" de las mochilas, destacando un modelo específico en colores pasteles como "muy preciosa" y "divina". Además expresó que, “Las riñoneras también son un modelo que se venden un montón".

Publicidad

Productos para todas las edades

La marca también produce accesorios que satisfacen necesidades específicas, como los tarjeteros. Se subraya su practicidad, incluso con la creación de un nuevo modelo con doble capacidad. Además de la línea principal, Okacha crea productos para chicos (jóvenes o niños) y carteritas más chiquitas que son utilizadas por clientas súper jovencitas que salen a bailar.

Publicidad

Calidad y la filosofía Slow Fashion

Si bien Okacha ofrece una gran gama de diseños, lo que realmente distingue al emprendimiento es su estilo y forma de trabajar, que se identifica con el concepto de slow fashion (moda lenta).

Esta filosofía va de la mano del consumo consciente de productos y no de un consumo excesivo. La fundadora hizo hincapié en la calidad de los productos antes que en la producción masiva. Donde subrayó que, “los clientes que eligen Okacha saben que adquieren algo único y original”.

Publicidad

Un aspecto fundamental de su propuesta de valor es la durabilidad: la gente compra artículos que no se rompen a los tres días. Hay clientes que han manifestado tener la misma riñonera durante cinco años, cambiándola solo por gusto, no porque el artículo se haya deteriorado.

Mara García destacó que, “la marca tiene su propio taller, lo que permite ofrecer una garantía sobre los productos. Si un cliente tiene un problema, como que se le rompió un cierre, puede contactarla y la reparación se realiza directamente”.

Finalmente, aunque tienen modelos definidos, Okacha ofrece la posibilidad de un servicio personalizado. Es decir que, si un cliente desea un modelo que no está en stock en un color particular, o si quiere hacer combinaciones, estos encargos se pueden realizar.

Historia de la Marca

Okacha surgió hace aproximadamente diez años. Aunque el proyecto ha tenido idas y vueltas, actualmente está "full dedicado" a producir y crecer. Mara García, quien estudió inglés, encontró en este proyecto su lugar en el diseño y la creatividad, lo cual fue un autoaprendizaje y una búsqueda constante de perfeccionar modelos y usar las máquinas. Los primeros productos creados fueron brazaletes y luego carteras que inicialmente eran pintadas a mano, con un enfoque mucho más artesanal.

Datos para más información

Los productos se pueden adquirir en un showroom en 9 de Julio, antes de Urquiza, y en tiendas locales como Musas, Diseño Libre y Habla de Mí, además de la venta online e Instagram: @OKacha.ok.

Finalmente, Mara expresó sus objetivos: “Seguir creciendo, aumentar la producción sin perder la esencia y poder llegar a todo el país. El público sanjuanino nos reconoce y nos valora, y eso es lo más importante”.