El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió este viernes al ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, en el marco de una agenda oficial destinada a reforzar la relación institucional entre la provincia y la Casa Rosada. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno y marcó un paso más en el vínculo entre la gestión local y el Ejecutivo nacional que encabeza Javier Milei.

“Abordamos temas importantes para San Juan, siempre eligiendo el camino del diálogo permanente. Además, recorrimos el complejo del programa que gestionamos desde la provincia en el departamento de Chimbas, Casa Activa", expresó Orrego a través de sus redes sociales tras la reunión.

La agenda de la jornada comenzó con un encuentro protocolar en la Casa de Gobierno, donde se discutieron temas clave vinculados a la obra pública y la administración de recursos. Entre los puntos destacados, figuró la reactivación de proyectos estratégicos de infraestructura, con especial atención en la obra de la Ruta 40 Sur, de vital importancia para el desarrollo económico y logístico de la provincia.

Posteriormente, Orrego y Catalán se trasladaron hasta el complejo habitacional “Casa Activa”, ubicado en los departamentos de Pocito y Chimbas. Estas viviendas fueron construidas durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y, tras gestiones de Orrego, quedaron bajo administración de la provincia. La visita permitió supervisar el estado de avance y proyectar su puesta en funcionamiento para dar respuesta a la demanda habitacional de adultos mayores.

Otro de los temas abordados fue la continuidad de obras nacionales que se encuentran avanzadas en San Juan. El gobernador planteó la decisión de finalizar con fondos provinciales aquellas que revisten carácter prioritario, en un esquema de trabajo conjunto que busca destrabar proyectos demorados y asegurar su conclusión.

La presencia de Catalán en la provincia fue interpretada como una señal de respaldo político e institucional, en un contexto de negociaciones con Nación por financiamiento y distribución de recursos. El propio gobernador insistió en que el diálogo es la herramienta central para garantizar soluciones concretas para los sanjuaninos.