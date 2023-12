Patricia Bullrich ha informado que renunciará a la presidencia del PRO y convocará a elecciones internas para principios del 2024. "Convocaré a elecciones internas a principios de 2024 con el objetivo de renovar las autoridades nacionales del PRO Argentina. He decidido no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todos mis esfuerzos, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura", expresó la actual líder del partido.

De esta manera, su vuelta a esa función fue corta. En abril había decidido tomarse licencia para encarar su campaña presidencial y había vuelto tras el resultado negativo de octubre. Mientras no estuvo, la reemplazó Federico Angelini.

La decisión se da en medio de fuertes versiones de que la exministra de Seguridad se sumará al gobierno de Javier Milei. Los cargos para los que suena son nuevamente la cartera que ocupó durante la gestión de Macri o la Secretaría de Trabajo.

Está decidido, tanto desde la pata libertaria como por la propia Bullrich, que tendrá un lugar en el gobierno libertario. Fue en ese marco que en la mañana de este jueves la ex candidata presidencial se reunió en el Hotel Libertador con el presidente electo, quien tiene allí su base de operaciones.

Si bien desde un principio se daba por hecho su vuelta a Seguridad, la decisión de Milei de invitar al cónclave a Sandra Pettovello, la futura ministra de Capital Humano, que tendrá bajo su mando las secretarías de Trabajo, Desarrollo Social, Educación y Salud, alimentó los rumores que ubican a la presidenta del PRO en la función que supo ocupar durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

De todos modos, Trabajo será conducido por el bullrichismo a como dé lugar, ya que de no ser la propia Bullrich quien ocupe el puesto, será Omar Yasín, abogado laboralista del riñón del PRO, acompañado por Horacio Pitrau, otro miembro de ese equipo (ambos, cercanos a Jorge Triaca).

Otro actor que intentará jugar sus cartas hasta la última mano es Mauricio Macri. Se esperaba que el ex jefe de Estado también se presentara esta mañana en el hotel céntrico para reunirse con Milei, pero finalmente no lo hizo, en medio de algunas tensiones que mantuvo con el líder de La Libertad Avanza por el armado del futuro gabinete y designaciones en puestos clave, como la presidencia de la Cámara de Diputados.

Tampoco está en su mejor momento la relación de Macri con Bullrich, ya que pretendía ser él quien definiera con el mandatario electo todos los nombres y el funcionamiento de un gobierno que aspira a que sea con el PRO como parte y no solo como aliado.

“Yo no me someto a Mauricio Macri”, fue el mensaje que le mandó la exministra de Seguridad a Viviana Canosa en la noche del miércoles con la intención de dejarle un mensaje público al fundador del PRO. Esa disputa entre los máximos halcones del partido pone a muchos actores en un brete, como por ejemplo a Hernán Lombardi, quien suena para ir al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, pero no tiene en claro con quién debe abordar el tema dentro de su espacio.