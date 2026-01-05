Tan Biónica en Mendoza: fecha del recital y cuándo salen tickets

La emblemática banda pop-rock Tan Biónica confirmó oficialmente su concierto en Mendoza, que formará parte de su gira “La Última Noche Mágica”. La cita será el sábado 18 de abril de 2026 a las 22:00 horas en el Teatro Griego Frank Romero Day, uno de los espacios escénicos más importantes de la provincia.

La venta de entradas comenzará este martes 6 de enero a partir de las 12:00 horas a través de la plataforma feverup.com, y los organizadores recomiendan a los fanáticos estar registrados con anticipación debido a la alta demanda que ha tenido la gira en otras ciudades.

El anuncio del show generó gran expectativa entre los seguidores locales, ya que Tan Biónica ha revitalizado su carrera con este tour tras años de ausencia en los grandes escenarios nacionales e internacionales, agotando funciones en estadios de Buenos Aires y presentándose con éxito en diversas plazas de la región.

La banda, liderada por Chano Charpentier junto a sus compañeros, continúa con una serie de fechas en Argentina antes de emprender una etapa internacional, en la que también presentarán su repertorio de éxitos clásicos junto a nuevas producciones musicales que reflejan su evolución artística.

Este concierto en Mendoza se perfila como uno de los eventos musicales destacados de la temporada, combinando nostalgia y actualidad para los fans que esperan revivir los temas más emblemáticos de Tan Biónica en vivo, en un entorno único entre montañas y en un teatro al aire libre con capacidad para miles de espectadores.